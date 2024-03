VoCi nei Castelli

Mercoledì 13 Marzo presso la Sala Joe Cassar di Borgo Maggiore, la Consulta delle Giunte ha presentato alla cittadinanza la nascente associazione sociale e culturale “Volontari Civici nei Castelli” (Vo.Ci. nei Castelli). I Capitani di Castello dopo aver esposto, alcuni punti dello Statuto (allegato al presente comunicato) si sono soffermati sull'importanza del senso civico e dei valori comunitari, condividendo con il numeroso pubblico intervenuto le opportunità di una Associazione che nascendo dalla volontà di tutte e nove le Giunte, manterrà una collaborazione con il territorio, per il territorio. L’Associazione apolitica, apartitica e aconfessionale, vuole riunire in associazione tutte le persone fisiche che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio della Repubblica di San Marino e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e degli ospiti. Al centro di “Vo.Ci. nei Castelli” ci saranno le idee e l’intraprendenza degli associati che potranno finalmente avere un utile strumento per costruire il futuro del paese. Nelle prossime settimane saranno svolti altri incontri pubblici, al fine di reperire un numero adeguato di aderenti e poter effettuare la prima assemblea in cui definire il Direttivo che dovrà poi occuparsi della operatività della Associazione. Per chi fosse interessato, fino a quando non si effettuerà la prima assemblea, le adesioni dovranno essere comunicate tramite mail o lettera scritta alle Giunte di appartenenza. A breve sarà pubblicato un calendario delle prossime serate nei Castelli

