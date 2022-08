Vogliamo conoscere tutti i benefit di Bevere e le consulenze date

Il Gruppo Consiliare di Libera Considerato che la crisi finanziaria impone l'adozione di scelte politiche orientate al contenimento della spesa pubblica; Considerato imprescindibile salvaguardare i livelli di protezione sanitaria e socio­ sanitaria, riducendo invece le aree di sprechi e di privilegi che possono riscontrarsi anche all’interno dell’Iss; Considerato doveroso effettuare una ricognizione sulle spese per consulenze e convenzioni sostenute dall'Istituto per la Sicurezza Sociale; Interpella il Governo per: conoscere il costo per lo Stato per il contratto di comodato per l’immobile messo a disposizione al Dg Bevere; conoscere il contratto di locazione del dott. Bevere e di averne copia; conoscere il costo per la struttura ricettiva di gradimento; fornire l'elenco di tutti i consulenti e specialisti aventi rapporti con l'I.S.S., suddivisi per personale medico e non e per funzioni svolte; conoscere il costo complessivo relativo a tutti i rapporti convenzionali attualmente in essere, anche di natura amministrativa; conoscere tutte le consulenze attivate, specificatamente, dal Comitato Esecutivo dell'ISS dal 1° febbraio 2022, inizio dell'incarico di Direttore Generale del dott. Bevere.

Cs - Libera