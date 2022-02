Volge al termine la visita ufficiale del SdS per gli Affari Esteri Luca Beccari in Argentina

Volge a conclusione la visita in Argentina del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari che, la scorsa settimana, ha incontrato diversi membri dell’Esecutivo e partecipato ad una giornata dedicata alle Comunità sammarinesi in Argentina, nel cui ambito i concittadini hanno espresso la propria viva gratitudine per la visita del Responsabile della politica estera, che si pone a distanza di tre anni dalla precedente. Nella mattinata di venerdì, il Segretario di Stato è stato ricevuto da una delegazione del Ministero dell’Economia, per condividere i temi propri dell’agenda bilaterale in materia economico-finanziaria, con l'obiettivo di rafforzarne la collaborazione. A questo proposito, sono stati scambiati punti di vista ed esperienze in merito ai sistemi fiscali e ai quadri di investimento di entrambe le Nazioni, nonché gli sforzi compiuti per far fronte alle ripercussioni economiche della pandemia, l'importanza di mantenere la sostenibilità finanziaria e la promozione di investimenti per lo sviluppo. Nei colloqui è emersa la volontà di proseguire il negoziato per la stipula di un accordo contro le doppie imposizioni approfondendo il confronto sulle caratteristiche dei rispettivi sistemi fiscali. Allo stesso modo, sono state analizzate le opportunità e le sfide che entrambi i paesi devono affrontare nella fase di ripresa economica post-pandemia, comprese quelle relative alle innovazioni nell'economia digitale. Inoltre è stata analizzata la possibilità di approfondire i collegamenti nel campo della finanza sostenibile applicata agli obiettivi dell’Agenda 2030. A seguire, Beccari ha avuto un incontro presso il Ministro del Turismo e degli Sport, durante il quale è stata sottolineata la volontà di imprimere un’accelerazione al rapporto vigente, attraverso un sempre maggiore interscambio e una sensibile politica di attrazione turistica nei rispettivi paesi. In particolare il Governo argentino ha espresso la sua massima disponibilità ad agevolare la partecipazione di San Marino alla Fiera Internazionale del Turismo che si terrà a Buenos Aires nell’ottobre di quest’anno. Nel pomeriggio, si è svolto un incontro bilaterale presso il Ministero del Lavoro, dell’Impiego e della Previdenza Sociale, nel quale sono state valutate ipotesi di cooperazione significative, soprattutto legate al rispettivo sistema previdenziale. A tal riguardo, sono stati compiuti passi significativi verso la stipula di un accordo bilaterale in tema di previdenza sociale, sulla base della bozza inviata dalla parte sammarinese nelle settimane scorse, e sono stati fissati ulteriori incontri tecnici nel mese di marzo, volti ad ultimare il testo dell’accordo. Altro significativo confronto, è avvenuto tra il Segretario di Stato Beccari e il Ministro dell’Educazione, Jaime Perczyk, con il quale sono state passate in rassegna le attività svolte e quelle da svolgersi, per un progressivo rafforzamento della collaborazione nell’ambito della formazione e dei rispettivi percorsi educativi. Anche in questo caso, Beccari ha richiamato l’opportunità di addivenire ad una futura intesa bilaterale, che consenta un pieno riconoscimento dei percorsi formativi svolti dai rispettivi cittadini, la cui bozza è già all’attenzione della controparte argentina. Al termine della densa giornata di incontri, Beccari è stato ricevuto da una delegazione del Ministero dello Sviluppo Produttivo. Nell’incontro sono state raffrontate le diverse peculiarità territoriali ed economiche di entrambi paesi, con l’obiettivo di trovare possibili ambiti di collaborazione. Nella giornata di sabato, il Segretario di Stato ha aperto i lavori della Riunione annuale dell’Anello delle sette Comunità di sammarinesi residenti in Argentina, riuniti a Buenos Aires. La giornata è stata caratterizzata da una forte emozione, determinata dal profondo legame che unisce i concittadini d’Oltreoceano alla Terra d’Origine. Dopo aver illustrato i passi recenti compiuti dalla Repubblica e le strategie future sul piano interno e nel contesto internazionale, il Segretario di Stato ha richiamato i colloqui bilaterali dei due giorni precedenti, a partire dal confronto avuto con il suo omologo. I Concittadini hanno accolto con grande entusiasmo la volontà di rendere concreta ed effettiva la parità tra residenti a San Marino e residenti in Argentina in quanto all’accesso al mondo del lavoro e al trattamento pensionistico. Un calendario di lavoro è stato fissato per i primi giorni del mese prossimo, così come già sono stati definiti i pilastri dei due accordi.

