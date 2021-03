Volontari padiglione San Marino all'Expo Dubai 2020: emesso oggi l’avviso per la selezione

Il Commissariato Generale di San Marino per l’Esposizione Universale di Dubai 2020 informa che è stato pubblicato il “programma volontari” per il Padiglione San Marino all’Expo 2020 Dubai previsto ai sensi dell’allegato “B” del DL n. 73 del 7 maggio 2020.

Sono 18 le posizioni disponibili divisi in due periodi:

a) Dal 1 settembre al 31 dicembre 2021

b) Dal 1 dicembre 2021 al 31 marzo 2022

Possono partecipare al programma volontari i giovani e gli studenti sammarinesi, i residenti a San Marino e gli iscritti ai corsi universitari dell’Università di San Marino con una età compresa da 18 a 29 anni al momento della scadenza della presentazione delle domande fissato per il prossimo 7 maggio 2021. Il programma volontari è scaricabile sui seguenti siti: www.sanmarinoexpo.com – www.agency.sm Le domande per la selezione dovranno pervenire esclusivamente tramite form on line compilabile sul sito www.sanmarinoexpo.com a partire dal 26 marzo 2021. Le richieste di chiarimenti sul programma volontari potranno essere avanzate solo mediante email personale.padiglione@gov.sm presso l’Ufficio Operativo del Commissariato Generale del Governo Expo di Dubai 2020.

c.s. COMMISSARIATO GENERALE DEL GOVERNO PER L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE 2020 DUBAI

