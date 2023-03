Volontari Protezione Civile: un esercito di pace pronto ad intervenire in aiuto dei cittadini

Circa 170 volontari sammarinesi provenienti sia dai Gruppi dei Castelli che dalle Associazioni di Volontariato di protezione civile quali Pompieri senza Frontiere-Unità Cinofile Da Soccorso San Marino, Viviamo in positivo, Associazione Radioamatori di San Marino e Associazione Guide Esploratori Cattolici Sammarinesi (Scouts), unitamente alle strutture operative Croce Rossa Sammarinese, Corpo Uniformato delle Milizie, Polizia Civile, hanno messo alla prova le loro abilità e la loro capacità organizzativa per verificarne l’efficienza in caso di evento calamitoso, nell’allestimento di un’area di accoglienza. Questo il senso della giornata di addestramento pianificata per sabato 18 marzo presso l’area antistante il Multieventi Sport Domus. Qui, dalla prime ore del mattino i reparti operativi hanno allestito tende per l’accoglienza, mensa e servizi igienici. I reparti logistica, segreteria e comunicazione, invece, hanno curato la dislocazione dei materiali, hanno gestito gli ingressi e le uscite di ogni persona, hanno controllato e garantito la sicurezza di cose e persone. Il reparto cucina ha allestito l’area per la somministrazione pasti e ha preparato il pranzo per tutti i presenti. Sul campo, presenti l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna e il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, che hanno dato all’evento una dimensione internazionale e il senso della collaborazione transfrontaliera, mentre la presenza dei rappresentanti di governo ha dato un significato istituzionale al progetto di solidarietà espresso dal volontariato. Un concetto fondamentale, questo, sottolineato con parole calorose da parte del Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta e del Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini, i quali hanno raggiunto il campo in occasione dell’alzabandiera, che, accompagnata dall’inno nazionale, ha segnato il momento più carico di emozione. Nell’insieme una prova da 10 e lode per l’intero Corpo dei volontari, che in piena autonomia e gestione non solo ha predisposto il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature, ma soprattutto ha pianificato, progettato e organizzato l’intero campo e le diverse fasi organizzative. Tra le altre prove, è stato simulato anche il salvataggio di un ferito disperso, ritrovato dapprima grazie l’aiuto dell’unità cinofila e poi preso in carico dalla Croce Rossa per i dovuti accertamenti. Se si pensa che tutto questo è avvenuto a poco più di due anni dalla promulgazione della legge, si può davvero dire che sono stati fatti passi da gigante, con immensa soddisfazione da parte di tutti. Da ultimo, in concomitanza anche della Giornata Mondiale del Riciclo, si è fatto buon uso del cibo non consumato in mensa, donato a chi ne aveva veramente bisogno attraverso le organizzazioni benefiche.

c.s. Protezione civile San Marino