Volti della disparità

Perché nel 2026, anche a San Marino, c'è ancora bisogno di celebrare la Giornata delle Donne? Norme e regole proclamano parità tra uomini e donne. Ma quanto sono efficaci? I dati smascherano disparità strutturali, non legate al merito ma a barriere invisibili. L'8 marzo non è folklore: è un appello per rendere l'uguaglianza realtà, partendo dalla nostra Repubblica. Donne e lavoro: istruzione superiore, ma ruoli e stipendi inferiori Nella penisola italica le donne sono più istruite: in Italia, il 34,1% delle 25-34enni ha laurea/post-laurea contro il 26,4% degliuomini. Eppure, solo il 18% dei manager sammarinesi è donna. Il gender pay gap risulta essere 9,8% in Italia, 7,5% a San Marino, a parità di mansione.

Donne e istruzione: poche in STEM, il futuro dell'economia Seppure più istruite, le donne latitano nelle materie STEM: 16,5% laureate in Italia. Competenze essenziali per l'economia digitale, ma negate da stereotipi e condizionamenti.

Donne e cultura: talenti oscurati Cinema: solo il 16% di registe donne in UE. Libri: 72% autori maschi in Italia. Orchestre: 38% donne in Europa; band pop/rock: 25%. Anche a San Marino, i festival culturali privilegiano direttori uomini.

Donne e medicina: test su misura maschile L'80% dei test farmacologici EMA/FDA usa più uomini: esempio noto è il caso del Zolpidem ricalcolato nel 2013 per effetti letali nelle donne. Ancora: cinture di sicurezza auto testate su manichini maschili, aumentando rischi del 47% per donne. Test di dispositivi ignorano anatomie femminili.

Donne e sport: schermi e portafogli maschili In TV, il 92% delle ore sportive trasmesse in Italia/San Marino è su sport maschili. Sportivi uomini guadagnano 4 volte di più, ma a volte la differenza è abissale: un calciatore Serie A media 4,5milioni di €/anno contro 0,2 milioni di € per le atlete; anche nel nostro Paese eventi TV locali (es. calcio) ignorano campionati femminili.

Donne e politica: dominio maschile a San Marino e ovunque in Italia il 36% dei parlamentari sono donne. A San Marino solo il 18% Capitani Reggenti dal 2000 sono stati donne; i Segretari di Stato quasi tutti uomini. In UE le donne costituiscono il 33% degli europarlamentari.

Altri ambiti: violenza e managementViolenza: 105 femminicidi Italia 2025; a San Marino, sono in aumento le denunce per violenza domestica, che potrebbero significare che si sta finalmente uscendo dal silenzio, ma certo non è un dato rassicurante.

Gli esempi potrebbero andare avanti, gli ambiti sono numerosissimi e il trend sempre il medesimo. Dunque, esiste ancora una questione femminile? Repubblica Futura pensa di sì. Per questo continuiamo a celebrare l’8 marzo e per questo continuiamo a lavorare ogni giorno in Consiglio Grande e Generale e fuori, finché i numeri non renderanno la parità una realtà.



