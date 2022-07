Volume passeggeri Aeroporto Federico Fellini al 30 giugno 2021: 72.169 passeggeri di cui 886 di aviazione commerciale

AIRiminum 2014, la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, comunica che a giugno i passeggeri totali sono 31.895 di cui 352 di aviazione commerciale. Da inizio della stagione estiva, iniziata il 28 marzo (i primi tre mesi dell’anno l’aeroporto è stato chiuso per lavori), i passeggeri complessivi sono stati 72.169, divisi per destinazioni e compagnie come rappresentato nella tabella seguente (nell'immagine)

A fine giugno 2022 si è già superato il volume totale del 2021 che era stato fortemente condizionato dal Covid.



C.S. AIRiminum 2014

