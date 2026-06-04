Voto alla Conferenza OIL: valanga di sì a favore dei diritti di partecipazione della Palestina

I lavori della 114a Conferenza Internazionale del Lavoro, ai quali per la CSdL partecipa la Segretaria Confederale Simona Zonzini, hanno registrato quest’anno una brutta pagina: nella seduta inaugurale, la delegazione di Israele ha proposto di rivedere, nella sostanza, la decisione assunta lo scorso anno, quando alla delegazione palestinese è stata riconosciuta la condizione di “Stato osservatore non membro”, ovvero gli stessi diritti di rappresentanza previsti ai Paesi aderenti, ad eccezione del diritto di voto finale e della presenza negli organismi esecutivi. La votazione si è svolta nella giornata di martedì e l’assemblea ha confermato lo status della delegazione palestinese con 374 voti favorevoli, 17 contrari e 42 astenuti. Quindi l’iniziativa di Israele è stata respinta a larghissima maggioranza e di questo siamo molto contenti. Diamo atto altrettanto positivamente che i 3 voti sammarinesi (governo, sindacati, organizzazioni datoriali) sono stati tutti favorevoli. Lo Stato di Palestina è stato riconosciuto da oltre 150 Paesi membri dell’ONU su 193 (tra cui San Marino) ma il potere di veto di una minoranza di Paesi, tra cui gli USA che spalleggiano Israele in tutto e per tutto anche di fronte al genocidio avvenuto a Gaza ed all’occupazione illegale e violenta della Cisgiordania, limita pesantemente il ruolo decisionale della stessa ONU. Serve una coalizione mondiale tra i Paesi democratici che non intendono sottostare al palese tentativo di dividere il mondo in blocchi controllati ciascuno da una grande potenza. C’è chi vuole annientare le regole di convivenza civile tra i popoli, faticosamente costruite dopo la seconda guerra mondiale attraverso la creazione di vari organismi internazionali: non possiamo permetterlo!!!

C.s. CSdL







