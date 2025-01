Vulcan espande la sua rete nelle Marche con una doppia acquisizione

Società Italiana Gas Liquidi SpA – Vulcan comunica l’acquisizione di due importanti HUB distributivi situati nella Regione Marche. I due impianti sono stati acquisiti da Vega Carburanti Spa, storica società ad oggi tra i maggiori operatori italiani indipendenti nella distribuzione di prodotti energetici con una rete di oltre 110 punti vendita distribuiti tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. Per Vulcan, questo investimento rappresenta un’importante integrazione della propria rete esistente, che contribuisce a rafforzare la presenza di Vulcan in una regione chiave per il mercato italiano dei trasporti. L’acquisizione, si stima, porterà un incremento al fatturato del Gruppo di oltre 25 milioni di euro e l’inserimento di 12 nuovi addetti. La Famiglia Fabbri desidera esprimere la propria gratitudine ai soci e amministratori di Vega Carburanti dott.sa Elisabetta Vianello e Ing. Agostino Apa e al General Manager Luca Rossi, per la professionalità e la collaborazione dimostrata durante tutto il processo di acquisizione. Ecco cosa ha dichiarato Giacomo Fabbri, CEO di Vulcan: Questa importante acquisizione conferma la strategia del Gruppo, volta a consolidare la propria presenza nei due principali segmenti di mercato, quello all’ingrosso e quello della distribuzione al dettaglio dei prodotti energetici, attraverso asset propri. Siamo convinti che questa operazione rappresenti un passo fondamentale per la crescita e lo sviluppo futuro del Gruppo Vulcan.

cs Roberto Silverio