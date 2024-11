W.U.S.M.E, “Unione Mondiale delle Piccole e Medie Imprese alla Cop29

W.U.S.M.E, “Unione Mondiale delle Piccole e Medie Imprese”, Organizzazione internazionale con sede nella Repubblica di San Marino fondata su iniziativa di Gian Franco Terenzi, sarà presente alla COP29, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico che si tiene a Baku, Azerbaigian dal 11 al 22 novembre 2024. Prenderanno parte ai lavori la Presidente Barbara Terenzi, la Sig.ra Rongyong Yang di Shanghai, Membro del Consiglio Direttivo, e i rappresentanti WUSME, la Sig.ra Liliane Massala, ex Ambasciatore del Gabon in Francia, ed il Sig. Cheick Keita della Repubblica di Guinea (Conakry). W.U.S.M.E. condurrà un SIDE EVENT che si terrà il 20 novembre 2024 sul “PMI e industria: transizione Net Zero, imperativi per il Sud del mondo, nuove capacità e metodologie” in collaborazione con Organizzazioni Partner che operano in varie parti del mondo, quali l’Associazione tedesca per lo scambio di quote di emissione (German Emissions Trading Association - BVEK) e l’Associazione delle Camere di Commercio e Industria dell'India (The Associated Chambers of Commerce and Industry of India - ASSOCHAM). In concomitanza al Side Event, W.U.S.M.E. disporrà anche di uno spazio espositivo (EXHIBIT) presso la Blue Zone, dove presentare le sue attività, accogliere i delegati internazionali alla COP29 ed approfondire opportunità di collaborazione.

cs Wusme