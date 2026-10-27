Wanderlust Reader Travel Awards 2026, si chiudono oggi le votazioni. La Repubblica attende l’esito della candidatura nella categoria “Most Desirable Destination”

Wanderlust Reader Travel Awards 2026, si chiudono oggi le votazioni. La Repubblica attende l’esito della candidatura nella categoria “Most Desirable Destination”.

Si chiudono oggi, 27 ottobre, le votazioni per i Wanderlust Reader Travel Awards 2026, gli annuali riconoscimenti promossi da Wanderlust Magazine, una delle più autorevoli riviste britanniche dedicate al mondo dei viaggi, che vedono la Repubblica di San Marino candidata nella categoria “Most Desirable Destination”. L’ingresso nella shortlist del premio ha rappresentato per San Marino un’importante opportunità per presentarsi a una platea internazionale di viaggiatori, raggiungendo un pubblico attento alla scoperta di destinazioni autentiche, caratterizzate da una storia millenaria, un patrimonio culturale di grande valore e un’identità profondamente riconoscibile. I Wanderlust Reader Travel Awards costituiscono uno degli appuntamenti più significativi per il settore turistico internazionale. Nell’edizione 2025, i lettori della rivista hanno espresso complessivamente oltre 200.000 preferenze, per un totale di 4,8 milioni di voti nelle diverse categorie, a conferma della portata e della visibilità di questa iniziativa. La candidatura nella categoria “Most Desirable Destination” ha offerto alla Repubblica la possibilità di rafforzare il proprio posizionamento sui mercati esteri e di consolidare la propria immagine come destinazione capace di proporre un’esperienza turistica distintiva, in cui storia, cultura, tradizioni, paesaggio ed eventi contribuiscono a definire un’offerta riconoscibile e competitiva. La candidatura di Wanderlust era arrivata pochi mesi prima di un’altra prestigiosa iniziativa: quella che ha portato la Repubblica di San Marino su Lonely Planet accendendo ulteriori fari sulla destinazione turistica e sulle bellezze del Paese. L’esito delle votazioni sarà annunciato nel corso della cerimonia di premiazione in programma il 4 novembre a Londra, in occasione del World Travel Market (WTM), uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all’industria del turismo. Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo: “La giornata odierna, con la chiusura delle votazioni, rappresenta un momento simbolico di un percorso che ha consentito a San Marino di essere presente in una vetrina internazionale di grande prestigio. Essere stati selezionati nella shortlist dei Wanderlust Reader Travel Awards significa aver avuto l’opportunità di raccontare la nostra Repubblica a una comunità internazionale di viaggiatori, valorizzandone l’unicità, la storia, il patrimonio culturale e le tante esperienze che può offrire a chi sceglie di visitarla. Desidero ringraziare l’Ufficio del Turismo per il lavoro svolto, tutti coloro che hanno sostenuto la nostra candidatura e tutti coloro che si sono impegnati per dare visibilità al Titano fra cui il nostro attivissimo consolato di Londra. La promozione turistica passa anche attraverso queste occasioni, che ci permettono di raggiungere nuovi pubblici e di rafforzare la riconoscibilità di San Marino sui mercati internazionali. Attendiamo serenamente l’annuncio dei risultati, consapevoli delle nostre dimensioni e soprattutto delle dimensioni dei Paesi che concorrono insieme a noi. Al di là dell’esito finale la partecipazione a un premio di questa rilevanza rappresenta un’opportunità preziosa per il nostro sistema turistico e un ulteriore stimolo a proseguire nel lavoro di promozione della Repubblica”.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: