Washington, la Repubblica di San Marino ridefinisce la sua credibilità globale: FMI e Banca Mondiale certificano la rotta delle riforme

Si è conclusa con un esito di assoluto rilievo strategico la missione congiunta delle Segreterie di Stato per le Finanze e il Bilancio e per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, che ha visto i Segretari di Stato Marco Gatti e Rossano Fabbri protagonisti agli Annual Meetings del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della Banca Mondiale a Washington D.C. L’intensa serie di incontri di alto livello ha prodotto un duplice risultato: il consolidamento della fiducia internazionale nell'architettura economico-finanziaria sammarinese e l'affermazione del Titano come laboratorio di soluzioni avanzate per lo sviluppo dei piccoli Stati. Il percorso di risanamento dei conti e di rafforzamento della stabilità del comparto bancario, intrapreso con determinazione negli ultimi anni, ha ricevuto un convinto apprezzamento da parte dei vertici del Fondo Monetario Internazionale, inclusi il Vicedirettore Operativo Kenji Okamura e il Direttore del Dipartimento Europeo Alfred Kammer. Un riconoscimento che costituisce il pilastro su cui San Marino sta edificando il proprio futuro finanziario. Il Segretario Gatti ha messo in luce come la credibilità acquisita sia un fattore propulsivo per i prossimi, imprescindibili obiettivi: l'emissione del nuovo eurobond e il miglioramento del rating sovrano. Una maggiore fiducia da parte dei mercati si tradurrà direttamente in un abbattimento degli oneri per interessi, liberando risorse preziose per lo Stato e assicurando la sostenibilità sistemica per gli anni a venire. La fase è dunque decisiva per capitalizzare il lavoro svolto e tradurlo in benefici concreti per l’intero Paese. “La fiducia che i mercati internazionali oggi ci riconoscono è la diretta conseguenza di un percorso di rigore finanziario in cui le riforme strutturali costituiscono la leva strategica per consolidare la credibilità del Paese,” ha affermato il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti. Parallelamente, la Repubblica ha saputo collocare il proprio posizionamento tra i vettori di sviluppo globale, grazie alla partecipazione attiva del Segretario Fabbri, in veste di Governatore presso la Banca Mondiale. Durante il forum dedicato a "Creare occupazione e resilienza nei piccoli Stati", San Marino è stata riconosciuta per la sua esemplare capacità di adattamento e innovazione. Il Segretario Fabbri ha ribadito l'impegno verso un modello di crescita dinamico, equo e durevole, focalizzato sull'accelerazione della transizione digitale e sull'utilizzo strategico dell’Intelligenza Artificiale come nuovo acceleratore di produttività. Il dibattito ha inoltre rafforzato la necessità di investire nel capitale umano, nell'istruzione e nella finanza verde, proiettando l’immagine di una Repubblica che sa coniugare la sua tradizione manifatturiera e commerciale con le sfide del futuro. “I piccoli Stati non misurano la propria forza nelle dimensioni, ma nella visione strategica,” ha commentato il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, Rossano Fabbri. “Per San Marino, questo si traduce nell'imperativo di cavalcare l'onda dell'Intelligenza Artificiale e della transizione digitale, motori essenziali per generare eccellenza produttiva e attrarre i capitali del futuro.” L'eco positiva della missione non si limita agli aspetti finanziari e industriali: la delegazione ha colto l'occasione per un serrato confronto con il Principato di Andorra sullo stato di avanzamento dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, a riprova di come la diplomazia economica sammarinese agisca su ogni scacchiere internazionale. In questo quadro di rafforzamento delle relazioni bilaterali, la missione ha altresì rappresentato il momento formale per la sottoscrizione dell'Accordo contro le Doppie Imposizioni con la Georgia. Tale intesa è un tassello fondamentale nella strategia della Repubblica, poiché ampliando ulteriormente la rete di strumenti internazionali in materia fiscale, essa costituisce una base imprescindibile per rafforzare l'economia e attrarre investimenti nel Titano. La conoscenza approfondita della realtà sammarinese e il sostegno ai percorsi di riforma emersi dai colloqui a Washington D.C. confermano che la Repubblica del Titano è sulla rotta giusta, con l'attesa di risultati tangibili e misurabili nel medio periodo, che riaffermeranno il suo ruolo in un contesto globale in continua evoluzione.

