Waze, l'app per seguire la Mille miglia.

Saranno 415 le vetture in gara in occasione della 40esima edizione della 1000 Miglia che il 16 giugno affronteranno la seconda tappa della competizione partendo dal litorale di Milano Marittima passando per San Marino fino a raggiungere Roma. Per il quarto anno consecutivo, in qualità di Mobility Partner, l’app di navigazione gratuita Waze contribuirà attivamente a rendere la viabilità urbana più fluida e scorrevole per garantire sia il lineare svolgimento della gara sia per supportare gli automobilisti in viaggio. Il passaggio delle auto della 1000 Miglia è un momento che raduna moltissimi appassionati di auto e motorsport. L’intenso afflusso di persone nei pressi delle strade di transito avrà ripercussioni sulla circolazione stradale, messa a dura prova anche dal quotidiano traffico cittadino durante un regolare giorno lavorativo. Scaricando gratuitamente l’app, partner dell’evento, gli automobilisti saranno supportati nei loro spostamenti nei pressi del tragitto toccato dalla gara grazie alle segnalazioni in tempo reale degli utenti attivi su Waze e dal lavoro costante della community volontaria di Map Editor. A supporto delle autorità locali e dello staff della 1000 Miglia, i volontari dell’app inseriranno tutte le strade chiuse al traffico e gli orari di apertura e chiusura delle vie per evitare ingorghi e rallentamenti rendendo e facendo risparmiare tempo agli automobilisti in viaggio Tutte le informazioni saranno reperibili al link: https://www.waze.com/it/events/1000-miles-2022-06-15 L’app di Waze è disponibile gratuitamente per iOS e Android ed è possibile scaricarla da tutti i digital stores.





