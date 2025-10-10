“WE, HOME”, mostra fotografica sulle relazioni, gli affetti, i luoghi della cura in famiglia in esposizione a Dogana (RSM) nel Centro Commerciale Atlante dal 12 al 23 ottobre 2025

Il Centro Sociale S. Andrea propone di approfondire le tematiche legate alla famiglia e all’educazione con il progetto FAMIGLIA PATRIMONIO DELL’UMANITÀ. Un’occasione anche per rendere omaggio e ricordare la figura della Dott.ssa Vittoria Maioli Sanese psicologa e psicoterapeuta, scomparsa un anno fa, che ci ha sempre supportatati nell’approfondimento di questi importanti temi. Per questo il Centro Sociale S. Andrea e il Centro Internazionale Studi Famiglia (CISF) propongono la mostra fotografica “WE, HOME”, realizzata in occasione dei 50 anni di attività del CISF e che sarà allestita, ad accesso libero, dal 12 al 23 ottobre 2025 nel Centro Commerciale Atlante di Dogana (Esposta al terzo piano negli orari di apertura del Centro Commerciale con inizio domenica 12 ottobre alle ore 15,30). L’iniziativa si svolge con il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia e della Giunta di Castello di Serravalle, La mostra è un viaggio attraverso 50 foto di 10 famiglie italiane colte in attimi del quotidiano, ritratte dai fotografi Roberto Morelli e Simone Durante, e celebra la bellezza che si ritrova nelle relazioni e nei gesti della cura. Il percorso visivo è accompagnato dalle didascalie podcast realizzate da Officina del Podcast, a cura di Francesca Mineo. WE, HOME è, dunque, un percorso concettuale e visivo, collegato a una serie di “parole della cura e della famiglia” - come ascolto, futuro, giocare, generazioni - che costituiscono il fil rouge concettuale dell’intero progetto, fondato su una nuvola di parole ancora più ampia, costituita da decine di termini declinanti le relazioni familiari, la casa, e i membri della famiglia. Si tratta di “parole chiave” che accomunano tutte le famiglie: mangiare, riposare, ritrovarsi, accogliere, giocare, lavorare, studiare, pulire, ascoltarsi, confortarsi, piangere, litigare, progettare, pregare, rilassarsi, ridere, rifugiarsi, ospitare, educare, aiutare, crescere… sono tantissime le “parole della relazione” che appartengono alle famiglie. Il titolo “WE, HOME” richiama poi il “noi” come soggettività collettiva e una traduzione di “casa” che può essere sostantivo o verbo, nel significato di ospitare, accogliere. L’idea alla base del percorso, composto da 13 pannelli con duplice facciata, è una panoramica di interni familiari in cui le famiglie sono colte nel loro protagonismo, in una dimensione intima e autentica, in cui i gesti della cura e della relazione affettiva sono al centro dei momenti che si trascorrono in casa con i propri cari. Sono state selezionate dieci famiglie da diverse città d’Italia, abitanti in dimore diverse (appartamenti, villette, cascine, case di campagna…), molto differenti tra loro: giovani che stanno costruendo il loro futuro, ma anche anziani accuditi dai figli; famiglie numerose e accoglienti ma anche famiglie piccole e appena formate; famiglie numerose e famiglie monogenitoriali; famiglie italiane e famiglie miste o straniere. Uno spaccato che permette di entrare in quella dimensione informale, relazionale e protettiva che costituisce l’elemento fondante della famiglia. Sono previsti anche alcuni appuntamenti:

Mercoledì 15 ottobre ore 17,30 l’incontro FAMIGLIA PATRIMONIO DELL’UMANITÀ con la partecipazione del professor Francesco Belletti direttore del Centro internazionale studi famiglia (Cisf) presso il Centro Commerciale Atlante di Dogana

Giovedì 16 ottobre ore 17,30 Il cineforum con il film PARENTAL GUIDANCE presso il Centro Commerciale Atlante di Dogana

Venerdì 17 ottobre ore 21 FAMIGLIE in FESTA con il gruppo SwinGeneris nella serata testimonianze di esperienze in atto e dolce conclusione presso piano interno della terrazza Giorgia Boutique Serravalle (Via 5 Febbraio, 80)







