Web-marketing, si è concluso il corso organizzato grazie all’intesa fra SUMS, Segreteria di Stato per il lavoro e CFP

Il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini ha partecipato nella serata di ieri alla consegna degli attestati di partecipazione al corso in Web Marketing di primo livello nato dal Protocollo di intesa firmato esattamente un anno fa tra la Segreteria di Stato per il Lavoro, la Società Unione Mutuo Soccorso “SUMS” rappresentata nell’occasione dal Presidente Dott. Marino Albani e il Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro presente con la Dott.ssa Milena Gasperoni. Uno splendido esempio di collaborazione tra istituti pubblici e privati con l’obiettivo di sviluppare le competenze di chi cerca lavoro e migliorare le azioni di incrocio domanda/offerta di lavoro, finalità che rientrano pienamente tra gli scopi sociali della SUMS e nelle funzioni del Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro. Un corso al quale hanno preso parte 30 ragazze e ragazzi. In accordo con SUMS a breve partirà, con le stesse modalità, un corso di Web Marketing di II° Livello.

cs SdS Lavoro