ASE CC SAN MARINO Webinar 10 marzo ore 15:00 - Operatività delle aziende estere a San Marino: rappresentanza fiscale e stabile organizzazione

Previsto per il prossimo 10 marzo il quarto appuntamento webinar organizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio, con la partecipazione dell’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di San Marino. Come per i precedenti webinar, che a questo punto hanno visto la partecipazione di diverse centinaia di partecipanti, anche questo appuntamento è dedicato in particolare ai professionisti italiani e sammarinesi, anche se la partecipazione è aperta, a titolo gratuito, a tutti i potenziali interessati. Nel webinar del 10 marzo p.v., fissato per le ore 15.00, con una durata di circa un’ora, la Dott.ssa Elisa Zafferani, membro ODCEC, porrà particolare attenzione alle finalità di utilizzo dei due istituti – rappresentanza fiscale e stabile organizzazione - illustrandone le specifiche modalità operative nell’ambito delle normative di riferimento, analizzando i profili giuridici e tributari connessi, tra i quali anche l’applicazione dei principali accordi contro la doppia imposizione. Le date dei prossimi webinar su: procedure concorsuali e fatturazione elettronica sono indicate nella sezione webinar del sito web di ASE-CC www.agency.sm. L’iscrizione obbligatoria, a titolo gratuito, va effettuata compilando il form sul sito di Agenzia al seguente link Operatività delle aziende estere a San Marino: rappresentanza fiscale e stabile organizzazione (agency.sm) Il riconoscimento dei crediti formativi è demandato agli Ordini di competenza.

