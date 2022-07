Week end con la musica di PEACE&DANCE Il 23 e il 24 luglio al Campo Bruno Reffi i Jbees e i Mash Machine

Peace&Dance è un’iniziativa di Patrizia Gallo Events nata dall’amore per la musica e per il ballo e dal desiderio di organizzare, dopo diverse esperienze positive nella produzione di spettacoli, un evento importante all’interno del territorio sammarinese che abbia la forza di richiamare alla pace e contemporaneamente permetta di divertirsi con leggerezza. Una due-giorni di musica e ballo, per sorridere in compagnia, allegria e… pace. Protagonista assoluta, la musica LIVE, con 2 band tra le più seguite del momento. JBEES e MASH MACHINE, diverse nella proposta musicale, ma entrambe travolgenti nello stile. La voglia di ballare prenderà il sopravvento! Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Abbiamo accolto con favore la proposta di Patrizia Gallo Events e siamo tutti pronti a ballare con la musica di JBees e Mash Mashine. Come ho avuto modo di dire in altre occasioni il mio obiettivo è quello di offrire, nell’arco dell’estate, serate musicali di differenti tipologie che possano accontentare tutti i gusti. Questo week end lo dedichiamo agli appassionati dei live di musica 70/80”.

SABATO 23 luglio: JBEES Band di 10 elementi, composta prevalentemente da musicisti sammarinesi, capitanata dalle 2 strepitose frontwomen Alberta Saccani e Giulia Boria, con repertorio 70/80 e performance TOTAL LIVE. Sono attualmente una delle migliori coverband in circolazione e propongono il loro nuovissimo FRESH TOUR (https://youtu.be/WuJ4TqshkMY). Prima e dopo il live la musica dei DJs Zyba e Yuma.

DOMENICA 24 luglio: MASH MACHINE Per la prima volta a San Marino un quartetto di grandi musicisti. I Mash si muovono attraverso vari generi, creando continui mash-up fra pezzi presi dal grande repertorio black dei '70 e '80, dalla musica italiana e dalla dance. I Mash Machine sono Danny Losito, cantante e produttore, disco di platino (600.000 copie) nel 1990 con il nome Double Dee e il brano “Found Love”. Cico Cicognani, bassista e co-autore dei Jestofunk che ha collaborato in tour e in studio con artisti del calibro di Nek, Laura Pausini e Rossana Casale oltre ad aver lavorato per Zelig Circus 2005 con Claudio Bisio e Sergio Sgrilli; Matteo Monti, per anni batterista di Cesare Cremonini e dei Gem Boy, vanta collaborazioni con Kelly Joyce e Cristina D’Avena; Mattia Dall’Ara, musicista, tecnico del suono, producer che lavora in maniera predominante nel campo della musica elettronica e vanta collaborazioni con N.O.I.A., Paolo Scotti, Blade from Jestofunk, Francesco Rossi, Mop Mop, Aidoru, Mario Biondi, The Hormonauts e tanti altri (https://youtu.be/HqxPUUtBbFs).

Prima e dopo il live la musica di Mario Sabatino DJ.

INGRESSO LIBERO, inizio delle serate alle 19:30. Food trucks presenti per cenare: il Chiosco, Bibità, Ingrediente Segreto, La Maison de la Patisserie.

Peace&Dance è un evento organizzato da Patrizia Gallo Events, patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, con il sostegno degli sponsor CONAD Superstore Azzurro e Hotel Cesare.

INFO: FB e IG PATRIZIA GALLO EVENTS Email: info@patriziagallo.com

