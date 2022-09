Week end di fuoco per NexTime!

NexTime Eventi, l’azienda sammarinese di Alberto Di Rosa che da oltre 10 anni è impegnata nel mondo della promozione aziendale curando per prestigiosi marchi e istituzioni eventi e iniziative di marketing ha vissuto un vero e proprio week end di fuoco che l’ha vista impegnata su più fronti per oltre 10 differenti eventi in Italia. Nextime Eventi è stata scelta da Rhiag Group, parte di LKQ Europe, azienda leader europea per la distribuzione di ricambi per l’organizzazione di uno Special Event all’insegna dei motori che ha coinvolto 50 top guest ai quali è stata fatta vivere una indimenticabile experience durante il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza. Nella giornata di sabato 10 settembre è stato organizzato un dinner show a tema con gli artisti e i performer di Reverso Cabaret in un prestigioso hotel lombardo mentre il giorno successivo l'evento si è spostato nella Garden Lounge dell’autodromo di Monza dove è stata allestita una hospitality con open bar sul rettilineo del traguardo del Gran Premio che ha visto trionfare Max Verstappen. La partnership con Rhiag Group ha portato NexTime Eventi in un contesto internazionale di assoluto valore dove la precisione e l’organizzazione sono valori determinanti, valori che l’azienda di San Marino condivide nello sviluppo delle proprie attività. Contemporaneamente alla sua presenza a Monza NexTime Eventi ha organizzato eventi in-store per la promozione commerciale nei grandi negozi monomarca di Prenatal, Toys e Arcaplanet. Due prestigiose aziende sammarinesi inoltre si sono rivolte a NexTime Eventi per l’organizzazione dei loro eventi aziendali di punta: Reggini e International Games Trade. Reggini ha inaugurato domenica 12 settembre il suo nuovo Volkswagen Outlet a Cattolica, un “taglio del nastro” organizzato nei minimi dettagli da NexTime Eventi mentre I.G.T. con il marchio Cool Things ha organizzato "Il giorno che tutto San Marino gioca a Monopoly" presentazione dell’edizione sammarinese del Monopoly di San Marino, il più noto gioco da tavolo al mondo nella versione con luoghi e riferimenti alla Repubblica di San Marino. [Digitare il testo] I progetti di NexTime proseguiranno.

