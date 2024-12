Weekend conclusivo per Amarcort Film Festival, il grande evento internazionale dedicato ai cortometraggi

Entra nel weekend conclusivo l’edizione 2024 Amarcort Film Festival, il festival internazionale sui cortometraggi nato nel 2008 e dedicato a Federico Fellini, in programma a Rimini fino a domenica 8 dicembre. Amarcort Film Festival, giunto alla 17esima edizione, è patrocinato e supportato da Comune di Rimini, Cineteca di Rimini, Ministero della Cultura, Alto Patrocinio del Parlamento europeo, Regione Emilia-Romagna, Emilia-Romagna Film Commission. Durante la settimana si alternano le proiezioni dedicate ai finalisti delle 11 sezioni in concorso: in gara 208 cortometraggi provenienti da 81 paesi del mondo. Il Festival rappresenta un punto di riferimento per cineasti e appassionati, accogliendo opere di qualità da tutto il mondo, con cortometraggi che includono attori noti e una varietà di generi e stili. La giornata di sabato 7 dicembre La giornata si apre alle 9 alla Cineteca di Rimini con la proiezione del film “Io e il Secco”, finalista al Premio Burdlaz. A seguire, gli studenti avranno l’opportunità di dialogare con il regista, scoprendo i retroscena della produzione e i temi affrontati nel film. Alle 9.30 al Cinema Tiberio, sarà proiettato il film “La terra delle Donne”, anch’esso finalista del Premio Burdlaz, seguito dall’incontro con il regista. Sempre alle 9.30, al Cinema Sant’Agostino, si terrà una replica della proiezione dei cortometraggi in concorso, per offrire un’ulteriore occasione di apprezzare opere brevi di grande impatto narrativo e visivo. Alle 10, nella Sala 1 del Cinema Sant’Agostino, è invece il momento di ENTRARTE Talent, la terza fase dell’Open Call dedicata ai casting per attori residenti in Emilia-Romagna. Un’occasione da non perdere per chi sogna di entrare nel mondo del cinema. Alle 14, il Cinema Sant’Agostino ripropone una selezione di cortometraggi in concorso, offrendo un’altra occasione per godere delle opere brevi in gara. Nel frattempo, la Cineteca di Rimini ospita un evento per veri cinefili CinemAnniversario. Qui, alle 14, Luca Elmi guiderà i presenti attraverso un’analisi approfondita di “La finestra sul cortile”, il capolavoro di Alfred Hitchcock. Il Museo della Città si trasforma in un laboratorio di idee e creatività. Alle 15.30, gli appassionati di arte potranno partecipare al laboratorio di pittura “Giochi pittorici con Giulietta”, condotto da Liliana Quadrelli, che inviterà i partecipanti a giocare con colori e pennelli ispirandosi al mondo della fantasia. Contemporaneamente, per celebrare il cinquantesimo anniversario del film cult Frankenstein Junior, Marco Martellini darà vita a un laboratorio “mostruoso”. Con matite, carta e materiali creativi, i partecipanti potranno disegnare e costruire il celebre mostro e il suo fedele assistente Igor, immergendosi nell’universo comico di Mel Brooks. La serata porta con sé emozioni e momenti di festa. Alle 17.30, presso la Cineteca di Rimini, sarà proiettato il corto “Solo i fantasmi sognano”. Al termine della visione, il pubblico potrà incontrare gli autori Mauro Macario e Andrea Castagna, per scoprire i dettagli della loro opera e dialogare con loro. Il momento clou della giornata sarà alle 21, al Cinema Sant’Agostino, con la cerimonia di premiazione. La serata si concluderà in grande stile, a partire dalle 22.30, con un AfterShow che permetterà a tutti i presenti di festeggiare e condividere il piacere di una giornata ricca di cinema, arte e incontri. La giornata di domenica 8 dicembre La domenica si apre con un viaggio unico nel cuore dell’immaginario felliniano. Alle 10, il Tour Felliniano accompagnerà i partecipanti attraverso i luoghi simbolo legati alla vita e alle opere di Fellini, regalando un’intima connessione con il Maestro. Il percorso culminerà con la visita al Museo Fellini, dove sarà possibile immergersi nei suoi disegni, nei suoi sogni e nelle atmosfere che hanno reso il suo cinema iconico in tutto il mondo. Il pomeriggio si sposta al Cinema Sant’Agostino, dove la sezione Fulgor diventa protagonista. Dalle 14, iniziano le proiezioni dei film finalisti di questa categoria. I finalisti saranno divisi in due momenti: il primo blocco verrà proiettato nel primo pomeriggio, seguito dal secondo blocco alle 16.30. La serata segna il culmine di questa intensa giornata. Alle 18, sempre al Cinema Sant’Agostino, si terranno le premiazioni della sezione Fulgor. Contestualmente, verranno premiati anche i vincitori del concorso di disegno “RiCIRCOlo dei Sogni”. Infine, alle 19, il Festival si chiuderà in bellezza con un aperitivo di saluto al Cinema Sant’Agostino. Sarà un’occasione conviviale per ritrovarsi, condividere le emozioni della giornata e celebrare il successo di un evento che ha unito cinema, arte e immaginazione.

