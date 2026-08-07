Weekend conclusivo per"La Terrazza della Dolce Vita", con il Ministro del Turismo Mazzi, Iva Zanicchi, l’Orchestra Fondazione Pavarotti e tanti altri

Weekend conclusivo per"La Terrazza della Dolce Vita", con il Ministro del Turismo Mazzi, Iva Zanicchi, l’Orchestra Fondazione Pavarotti e tanti altri.

Si chiude domenica 9 e lunedì 10 agosto, all’insegna delle politiche turistiche, della musica, dell’intrattenimento, la 7a edizione de “La Terrazza della Dolce Vita” di Simona Ventura e Giovanni Terzi (ore 18:30, ingresso libero) - Ospiti: il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi con l’Assessora Regionale a Turismo, Sport e Commercio Roberta Frisoni, la direttrice di QN Agnese Pini, la Presidente dell’Osservatorio Nazionale a Sostegno delle Vittime, Elisabetta Aldrovandi, e Iva Zanicchi - Lunedì 10 agosto si chiude in musica, con il concerto dell’Orchestra Fondazione Pavarotti tra repertorio lirico e canzone d’autore italiana

Si conclude con due serate ricche di grandi contenuti la 7a edizione de "La Terrazza della Dolce Vita", il salotto culturale en plein air ideato e condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi (Giardino del Grand Hotel, ingresso libero, inizio ore 18:30). Domenica è atteso il Ministro del Turismo, già Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, che dialogherà con l’Assessora al Turismo, Sport e Commercio della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni. La serata darà spazio poi all'intrattenimento, con l’intervista all’Aquila di Ligonchio, Iva Zanicchi. Lunedì 10 agosto la rassegna termina con due ospiti d’eccezione: Agnese Pini, direttrice editoriale del Gruppo QN (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino) e l’avvocatessa Elisabetta Aldrovandi, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime. Con loro Mauro Mambelli, vice presidente di Confcommercio Emilia-Romagna, associazione di categoria tra gli sponsor della manifestazione. Chiude la serata un evento speciale, il concerto conclusivo della rassegna con protagonista un ensemble dell’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, formato dalle prime parti dell’orchestra e da giovani interpreti della Fondazione. La direzione d’orchestra sarà affidata al Maestro Matteo Parmeggiani, che guiderà il pubblico in un viaggio musicale ispirato al progetto Crossover Night. Lo spettacolo celebrerà il dialogo tra il grande repertorio lirico e la canzone d’autore italiana, rendendo omaggio alla tradizione del duetto, cifra distintiva dell’eredità artistica di Luciano Pavarotti e dello spirito del Pavarotti & Friends. Il programma attraverserà alcune delle più celebri pagine dell’opera e della musica leggera, proponendo un racconto musicale che unisce tradizione e contemporaneità, nel segno di una musica capace di superare ogni confine. “La Terrazza della Dolce Vita” è un format prodotto da VenturaAcademy e SI.VE., promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini, con il patrocino di Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, e candidato ai Progetti FUNT del Ministero del Turismo. L’evento è realizzato con il supporto di Confcommercio Provincia di Ravenna, Dàmeda, Bloom, e il sostegno della Famiglia Batani, titolare del Grand Hotel di Rimini. Media partner: ANSA, QN Quotidiano Nazionale, San Marino RTV.

Comunicato stampa

Apt Servizi Emilia-Romagna



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