Weekend da incorniciare per la Federazione Balestrieri Sammarinesi: Tre vittorie, un trionfo storico e una città in festa

Weekend da incorniciare per la Federazione Balestrieri Sammarinesi: Tre vittorie, un trionfo storico e una città in festa.

È stato un fine settimana che resterà scolpito nella memoria della Repubblica: tre giorni di emozioni, successi e spettacolo hanno riportato la Federazione Balestrieri Sammarinesi al centro della scena nazionale, unendo con forza sport, tradizione e identità storica.

Una grande apertura alle Giornate Medioevali

Tutto è cominciato venerdì 25 luglio con la spettacolare apertura delle Giornate Medioevali di San Marino, rievocazione storica tra le più amate del Titano. A guidare la serata inaugurale è stata, come da tradizione, la Federazione, che ha animato il centro storico con la lettura del bando, il corteo storico in costume, tamburi, bandiere e spettacoli coinvolgenti nella Cava dei Balestrieri, accanto ad artisti internazionali. Un evento capace di trasformare il cuore della città in un autentico borgo medioevale, coinvolgendo residenti e visitatori in un’atmosfera magica e senza tempo.

Sabato 26: Campioni d’Italia tra pioggia e determinazione

Il sabato ha visto la Federazione protagonista sul fronte agonistico: sotto la pioggia battente e con condizioni avverse, la squadra sammarinese ha conquistato con determinazione il Campionato Italiano di Tiro con la Balestra a squadre, superando le rappresentative di Lucca, Volterra, Massa Marittima e Pisa (Porta San Marco). Una vittoria di squadra che ha mostrato grinta, unità e altissima preparazione tecnica. A coronare la giornata, il titolo individuale più ambito: il tiratore sammarinese Gianluca Balducci, centrando perfettamente il corniolo, si aggiudica il titolo di Re della Balestra, la medaglia d’oro e il prestigioso Collare d’Oro, massimo riconoscimento per un balestriere."



Domenica 27: Disfida, ingegno e emozioni

Domenica, in una Cava dei Balestrieri gremita di pubblico e alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, è andata in scena la storica Disfida del Tricorniolo, competizione tecnica e spettacolare che ha visto sfidarsi San Marino, Sansepolcro e le città del giorno precedente. A conquistare il bersaglio più difficile della manifestazione è stato Lorenzo Voltan, regalando alla Federazione l’ennesima vittoria e completando un triplice trionfo storico. Tra i momenti più suggestivi della giornata, ha affascinato il pubblico l’esibizione di Danilo Giovannini, che ha presentato una riproduzione funzionante della balestra veloce progettata da Leonardo da Vinci. L’originalità e la precisione meccanica dello strumento, unita a una dimostrazione pratica del suo utilizzo, hanno aggiunto valore culturale e tecnico alla giornata conclusiva della manifestazione. La serata si è chiusa con uno spettacolo emozionante: figuranti, musici e sbandieratori hanno dato vita a un grande affresco medievale tra balli, evoluzioni corali e giochi di bandiere, riuscendo a coinvolgere ed emozionare tutti i presenti.

Tre Trofei in tre giorni: Una Federazione da applausi

Campionato Italiano a squadre. Re della Balestra. Disfida del Tricorniolo. Tre vittorie in tre giorni. Un risultato straordinario, che mancava da anni e che testimonia la forza di una comunità unita, viva e profondamente legata alla propria identità. Un plauso sentito va a Gianluca Balducci, Lorenzo Voltan, a tutta la squadra Sammarinese, ai figuranti, agli sbandieratori, musici, e a chi, con dedizione e impegno quotidiano, contribuisce a far vivere e crescere questa splendida tradizione. Un ringraziamento speciale a Danilo Giovannini, per aver impreziosito la domenica con un’interpretazione fedele e affascinante dell’ingegno di Leonardo da Vinci.



C.s. - Federazione sammarinese balestrieri

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: