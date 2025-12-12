Weekend di eventi a Palazzo Graziani per il programma pubblico di Translating Pram

Prosegue a Palazzo Graziani il programma pubblico di Translating Pram, mostra e progetto di ricerca curatoriale itinerante a cura del team internazionale composto da Berto Tukan, Chiara Giardi, Moch Hasrul Indrabakti e Paola Pietronave, dedicato alle traduzioni e traiettorie internazionali dell’opera di Pramoedya Ananta Toer, una delle voci più autorevoli della letteratura indonesiana del Novecento. Nel fine settimana, il pubblico è invitato a partecipare a due appuntamenti speciali che approfondiscono la storia editoriale e le risonanze contemporanee del romanzo Il fuggitivo, romanzo pubblicato nel 2007 da AIEP Editore con traduzione di Giulio Soravia e Guido Corradi.

Sabato 13 dicembre, ore 15:00 – Sala Conferenze Nobar – Proiezione del film Perburuan // Il fuggitivo (Falcon Pictures, 2019) Una rara occasione per vedere l’adattamento cinematografico del romanzo Il fuggitivo, scritto da Pramoedya Ananta Toer durante la sua incarcerazione politica. La proiezione sarà introdotta dal team curatoriale e seguirà una discussione.

Domenica 14 dicembre, ore 15:00 Workshop “Re-immaginando la linea del tempo” Un laboratorio collettivo aperto al pubblico, ideato da docenti e studenti della Kalbis University di Giacarta per attivare la linea del tempo interattiva realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. L’attività nasce da un workshop interuniversitario tenutosi a settembre, dedicato all’approfondimento dell’autore e ai temi della memoria, della traduzione e della ricostruzione storica. Attraverso un approccio partecipativo, il workshop invita a ripensare narrazioni e cronologie mettendo in dialogo contesti culturali differenti.

Tutti i martedì, ore 15:00–17:00 Gruppo di lettura del libro Il fuggitivo Un incontro settimanale aperto al pubblico per leggere, commentare e approfondire insieme il romanzo che ha segnato una tappa fondamentale nel rapporto tra Pramoedya e San Marino.

