Weekend di grande musica a San Marino

Dopo l’inaugurazione dello scorso 12 settembre con due solisti d’eccezione provenienti da Chicago, Addison Teng (violino, direttore della Fulton Music Society) e Amy Hess (viola della Chicago Symphony Orchestra), il secondo appuntamento del Maskfest 2026, sabato 17 ottobre, vede altri concertisti di fama internazionale come: Pascal Gallois (fagotto di Pierre Boulez, dell’Ensemble InterContemporain e direttore del Conservatorio Mozart di Parigi), Elena Stojceska (flauto, vincitrice di numerosi concorsi internazionali tra cui l’Audi Mozart, docente presso il conservatorio Mozart di Parigi e quello di Reims), Martin Dimitrov, Aleksandar Laovski e Paskal Krapovski (tutti e tre spalla della National Philharmonic Orchestra della Macedonia del Nord nei rispettivi strumenti, violino, viola e violoncello), Romain Petiot (eccellente chitarrista versatile e già ospite del Maskfest in varie edizioni), Gonca Bogoromova Krapovski e Marijana Nikolovska (entrambe docenti in canto e pianoforte presso l’Università della Musica di Skopje). Tutti loro appartengo al Altus New Breath Ensemble. L'ensemble promuove un repertorio ambizioso, sostiene la creazione di nuove opere e cerca di coinvolgere un pubblico più ampio. La sua programmazione combina capolavori del XX secolo con musiche di compositori macedoni contemporanei. Altus ha fatto conoscere al pubblico macedone importanti opere di Schoenberg, Webern, Boulez e Berio. Sotto la direzione artistica del maestro Pascal Gallois, Altus si è esibito in importanti festival come l'Estate di Ohrid, le Giornate della Musica Macedone, l'Estate di Skopje, il DynamikFest al Mozarteum di Salisburgo e Les Musicales de Quiberon in Francia. L'ensemble è riconosciuto per la sua eccellenza artistica, la programmazione audace e lo spirito di collaborazione. La sua crescente presenza internazionale riflette il suo impegno per la musica contemporanea e lo scambio culturale. Nel 2025, l'Altus Ensemble ha ricevuto il Premio "Georgi Božikov" dall'Associazione dei Compositori Macedoni (SOKOM). Il concerto del 17 ottobre presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo ad Acquaviva alle ore 21 gode dell’Alto Patrocinio della Segreteria di Stato della Repubblica di San Marino per l’Istruzione e la Culture (come tutti i concerti del Maskfest) e del Patrocinio del Ministero alla Cultura della Macedonia del Nord. Il concerto è un viaggio uditivo da fine Ottocento alle rivisitazioni della musica folkloristica di oggi: da Camille Saint-Saëns e Maurice Ravel ad Angel Spiroski e Pande Shahov, passando da Astor Piazzolla, Manuel De Falla e Heitor Villa Lobos. Parte del concerto su richiesta del Altus New Breath Ensemble è diretto dal maestro Massimiliano Messieri. Il concerto di domenica 18 presso l’Antica Colombaia di Valdragone alle ore 18.30 è invece una replica allargata del concerto viennese del 3 settembre, tenuto da due giovanissime musiciste sammarinesi Chiara Di Bert (violino) e Federica Cardinali (viola e violino) che presenteranno oltre ai compositori eseguiti a Vienna R. Glière, R. Fuchs e M. Messieri anche alcuni duetti di Luciano Berio dal suo primo volume di duetti, dove il maestro ligure imita gli stilemi di autori come Bèla Bartok, Marcello Panni e altri. La direzione del Maskfest ringrazia per il supporto logistico l’Istituto Musicale Sammarinese, la Parrocchia di Acquaviva, l’Antica Colombaia di Valdragone e per il sostegno la SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino e il Ministero della Cultura della Macedonia del Nord. Entrambi i Concerti sono a entrata a offerta libera sino esaurimento posti. Per ulteriori informazioni, scrivere a info@maskfest.org

C.s. - Massimiliano Messieri







