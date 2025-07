Weekend di grandi emozioni con Cartoon Club & RiminiComix



il Festival internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games,



in programma fino al 20 luglio





Sabato 19 luglio alla Corte degli Agostiniani la cerimonia conclusiva con la consegna dei Premi alla Carriera a Milo Manara e Maurizio Forestieri







In piazzale Fellini divertimento assicurato con RiminiComix, tra concerti, cosplay, fumetti e videogiochi: domenica il gran finale con il concerto di Giorgio Vanni e le indimenticabili sigle dei cartoni animati







Rimini, 17 luglio 2025 - La 41ª edizione di Cartoon Club & RiminiComix si prepara al gran finale. Il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games – tra i più longevi d’Europa – si avvia verso un weekend finale carico di appuntamenti imperdibili. Un’edizione che, come ogni anno, richiama a Rimini migliaia di appassionati da tutta Italia, grazie all’impegno di Acli Arte e Spettacolo Rimini che dal 13 luglio ha invaso la città con una straordinaria offerta culturale.



Sabato 19 luglio, alle 21.15 nella suggestiva Corte degli Agostiniani, sarà il momento delle premiazioni ufficiali. Riflettori puntati sui Premi alla Carriera 2025, assegnati a due protagonisti assoluti dell’immaginario disegnato: Milo Manara, maestro del fumetto d’autore dal tratto inconfondibile, e Maurizio Forestieri, innovatore dell’animazione italiana e fondatore dello studio Graphilm. Saranno, inoltre, consegnati il Premio Franco Fossati (dedicato alla valorizzazione della cultura del fumetto italiano) e il Premio Fede a Strisce – Famiglia Ramberti, a opere o autori che uniscono fumetto a valori religiosi.



La serata di premiazione sarà preceduta da una selezione di brani musicali tratti dalle colonne sonore dei film di Fellini, eseguiti dal vivo dal maestro Franco Benedetto Morri al pianoforte e dal maestro Claudio Casadei al violoncello.



A rendere ancora più magica la serata sarà la performance “Dove i sogni si fermano”, un viaggio immersivo tra musica e immagini proiettate, che renderà omaggio alle opere che Manara ha dedicato a Federico Fellini: Viaggio a Tulum e Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet. Sul palco, le voci di grandi doppiatori come Pietro Ubaldi, Fabrizio Mazzotta, Stefano Onofri, Licia Milano e Silvia Mazza, per uno spettacolo capace di fondere racconto visivo, parola e colonna sonora in un’unica, emozionante narrazione.



Il cinema di animazione si riconferma grande protagonista del festival. Dai circa 2.000 film arrivati da tutto il mondo per il concorso, alle selezioni dei numerosi premi dedicati ai cortometraggi, 300 sono stati scelti dalle varie giurie, formate da esperti, critici, registi internazionali – tra i quali ricordiamo gli autori iraniani Hossein Molayemi e Shirin Sohani, vincitori del premio Oscar 2025 con il film In the Shadow of the Cypress, opera che nel 2024 ha ricevuto il Premio Cartoon Club. Le proiezioni si terranno nel chiostro della chiesa di San Giuliano Martire. Ma in giuria non ci sono solo gli esperti. Per la prima volta, il festival coinvolge il pubblico come protagonista: una giuria di appassionati, selezionati tra gli spettatori, assegnerà i premi ai migliori corti animati in concorso.



Nel frattempo, ogni sera in Piazza Malatesta, l’Arena Francesca da Rimini ospita la rassegna “Dialoghi e Visioni”, una serie di incontri con studiosi, critici e artisti dedicati ai grandi temi dell’animazione e del fumetto. Dopo l’omaggio a “Tom & Jerry” in occasione dei loro 85 anni (venerdì 18 luglio), sabato 19 si parlerà di gatti e icone feline nella cultura pop con “Baffi da star: i gatti tra arte, balloon e cartoons”, in compagnia di Sabrina Foschini, Alessandro Giovanardi e del fumettista Christian Cornia. Domenica 20, infine, il ciclo si chiuderà con “Lo sport e il fair play nell’animazione giapponese”, un viaggio nei valori trasmessi da anime leggendari come Holly e Benji, Slam Dunk, Haikyuu!!!, Jenny la tennista e Yuri on Ice, insieme a Fabio Bartoli e Francesco Chiatante.



Ma la festa non si ferma qui. Fino a domenica 20 luglio, Piazzale Fellini sarà l’epicentro della cultura pop con RiminiComix, tra cosplay, fumetti, videogiochi, collezionismo e performance live. Una vera e propria cittadella del divertimento a cielo aperto, dove scoprire rarità editoriali, gadget, prime edizioni e oggetti unici per appassionati di ogni età.



Ogni sera, lo Show & Music Stage sulla Rotonda Fellini accende la movida con spettacoli a tema. Venerdì 18 luglio, spazio all’Idol School Festival, al K-Pop Dance Fight Fest e alla festa scatenata “Teen Forever Fiesta”. Sabato 19, il palco sarà tutto per le Winx, con una serie di eventi dedicati al mondo magico creato da Iginio Straffi, tra sfilate, reunion e lo show degli ANIMEniacs, gruppo che reinterpreta le più amate sigle animate. A chiudere, domenica 20 luglio, torna uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico: il Cosplay Contest, vera sfilata della fantasia, seguito dal concerto di Giorgio Vanni, in programma alle ore 22.



Giorgio Vanni, icona delle sigle TV dagli anni Novanta a oggi, farà cantare e ballare tutta la piazza con le sue hit diventate culto: Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Detective Conan, solo per citarne alcune. Un concerto carico di adrenalina e nostalgia che rappresenta, da anni, il cuore musicale del Festival.



Non meno ricco il programma dell’Italpizza Stage, che tra venerdì e domenica ospita contest, concerti e ospiti speciali. Si parte con il K-Pop Contest e gli incontri con doppiatori leggendari come Mazzotta, Onofri e Ubaldi, si passa ai live internazionali di SOSOSO_Tokyo Berlin e Princess Rock, e si chiude sabato con il dj set di Yuriko Tiger e il grande Winx Party. Domenica, gran finale con atmosfere fantasy, i concerti di Midell e degli Hakustic Matata, e il Beach Party conclusivo che saluterà questa lunga edizione con un tuffo di entusiasmo.



Il festival ha un’attenzione speciale per la salvaguardia dell’ambiente e da qualche anno ha intrapreso un percorso per abbattere la propria Carbon Print. Nel 2025 ha ottenuto la certificazione di evento a basso impatto ambientale.









LE MOSTRE



Le esposizioni del festival propongono un ricco programma espositivo che coinvolge diversi contenitori culturali della città.







La mostra dedicata alle opere di Milo Manara dal titolo “Di Sogni e di Segni: Fellini e Manara” è visitabile al Museo della citta in via Tonini, 1. La mostra ripercorre l’amicizia e la collaborazione tra Milo Manara e Federico Fellini, presentando le tavole originali delle due celebri storie a fumetti, “Viaggio a Tulum” e “Viaggio di G. Mastorna detto Fernet”, nate dal loro sodalizio. Sono esposti anche manifesti illustrati per alcuni film di Fellini, illustrazioni, materiali inediti e documenti d’archivio, tra cui corrispondenze personali, bozzetti, fotografie e altri contenuti. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, ad eccezione del lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Inoltre ogni mercoledì e venerdì dalle 21 alle 23.





Sempre al Museo della Città, negli stessi giorni e orari della mostra su Manara, sarà visitabile anche la mostra “Fair Play. Lo sport nei fumetti e nell’animazione”. Attraverso tavole originali, video e un percorso dedicato agli Anime sportivi, l’esposizione racconta lo sport come metafora di impegno, passione e resilienza, dando voce a campioni iconici come Maradona e Gino Bartali, ma anche alla forza educativa del racconto disegnato e animato.



Al centro del festival c’è anche l’arte al femminile, con la mostra “Simona Bursi. Echi di un mondo immaginario”, ospitata all’Augeo Art Space di Rimini (corso d’Augusto, 217) dal 13 luglio al 17 agosto. Le opere dell’artista raccontano la sua storia nel cinema d’animazione e il suo universo grafico sospeso tra natura, bellezza e tecnologia, in cui la tradizione pittorica incontra soluzioni contemporanee e sperimentali. La mostra sarà visitabile tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.



L’esposizione “Che cosa sono le guerre?”, curata dagli studenti della classe 5B Arti Figurative del Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro, è ospitata dal 13 al 20 luglio, nella Sala Sant’Agostino (via Cairoli, 36). I giovani reinterpretano il pensiero e le parole di Pier Paolo Pasolini con un percorso visivo e narrativo che invita a riflettere sulla violenza e sulla memoria storica. La mostra sarà aperta ogni giorno, ore 10-12 e 17-21.



Grande protagonista dell’edizione 2025 è anche Superman, icona assoluta della cultura pop mondiale. Il festival, in collaborazione con Warner Bros. Discovery e DC, dedica all’Uomo d’Acciaio un vasto progetto espositivo e performativo. A Castel Sismondo la mostra “Superman. L’uomo del domani” sarà visitabile dal 13 luglio al 17 agosto, con apertura tutti i giorni (eccetto il lunedì), ore 10-13 e 16-19 e nelle sere del mercoledì e venerdì dalle 21 alle 23. In esposizione albi rari, tavole originali, copertine storiche e materiali scenografici che ripercorrono 85 anni di storia editoriale, cinematografica e mediatica del celebre supereroe. In mostra anche i francobolli appena emessi da Poste San Marino in cui si ritrae l’immagine del supereroe tratta dal nuovo film diretto, scritto e co-prodotto da James Gunn.

A completare il percorso su Superman, in piazza Malatesta prende vita “Il mondo di Superman a Castel Sismondo”, un’installazione open air con sagome realistiche del personaggio, dei suoi alleati e nemici, per un’esperienza immersiva e interattiva adatta a tutta la famiglia. Dal 13 al 20 luglio, sempre in piazza Malatesta, si potrà vivere anche “Superman conquista il castello”, un’esperienza serale straordinaria. Ogni sera, dalle 21.30 alle 24, le mura del castello si trasformeranno in un grande schermo animato da proiezioni spettacolari e musica coinvolgente, per raccontare le imprese del supereroe più famoso del mondo in una chiave nuova e straordinaria.

Superman rinnova la collaborazione tra Cartoon Club & Riminicomix e Poste San Marino, primo stato al mondo a dedicare emissioni filateliche al mondo dei fumetti. Con l’ultima emissione, uscita nel giugno del 2025 in collaborazione con Warner Bros, la Repubblica di San Marino ha voluto omaggiare il supereroe DC per eccellenza. I francobolli appena emessi da Poste San Marino in cui si ritrae l’immagine del supereroe tratta dal nuovo film diretto, scritto e co-prodotto da James Gunn, saranno in mostra a Castel Sismondo e disponibili ai bookshop della manifestazione.



I GRANDI BRAND DI CARTOON CLUB & RIMINICOMIX E I SOSTENITORI DEL FESTIVAL

Il brand Italpizza è da anni vicino alla community degli appassionati di videogiochi, fumetti e cultura pop. D’altra parte, cosa c’è di meglio se non immergersi nelle atmosfere del proprio videogioco preferito accompagnati da una fumante fetta di pizza Italpizza? È per questo che Italpizza partecipa in qualità di main partner a Cartoon Club & RiminiComix, evento di riferimento per una community dinamica e appassionata, dedicato a giovani e famiglie.



Una partecipazione che, quest’anno, sarà tutta dedicata alla collaborazione fra Italpizza e il film Universal Pictures e Amblin Entertainment, “Jurassic World – La rinascita”. Nello spazio Italpizza, l’universo di “Jurassic World” incontra l’anima rock del brand. I visitatori scopriranno curiosità sulla nuova era dei dinosauri e sulla colossale pizza in edizione limitata: un’esperienza immersiva che culminerà con la distribuzione di gadget esclusivi per gustare la pizza in vero stile Italpizza.



Ma le attività non si fermano qui. Sul “Community Stage by Italpizza” si alterneranno per quattro giorni momenti di intrattenimento e incontri con i protagonisti di Cartoon Club & RiminiComix. Il palinsesto firmato Italpizza, tutto declinato in tema “Jurassic World - La Rinascita” sarà condotto da un’ospite d’eccezione: Jessica Armanetti, creator e volto amato della community.



Mitama, brand marchigiano e punto di riferimento in Italia per la cancelleria e i prodotti creativi, partecipa a Cartoon Club & RiminiComix 2025 con il progetto “INKvasion – L’invasione della creatività”. Per l’occasione, Mitama brandizzerà la Self Area degli artisti, uno degli spazi più iconici del festival, con lo slogan “Join the INKvasion”, trasformandola in un vero e proprio punto d’incontro visivo tra il fumetto indipendente, la libertà espressiva e l’universo creativo Mitama.







Cartoon Club & RiminiComix è più di un festival: è un linguaggio che unisce generazioni, mondi, immaginari, creatività. Holly Agency, diretta da Vito Ballarino e Gianni Spano supporta l’intera kermesse nel suo percorso di ampliamento artistico, comunicativo e commerciale. Lavorare con brand come Italpizza, Mitama e gli altri, costruendo progetti speciali e idee innovative è l’obiettivo per ampliare la portata del festival a livello nazionale ed internazionale.



Un ringraziamento speciale va a Romagna Banca e Romagna Acque - Società delle Fonti, realtà del territorio che anche quest'anno non hanno fatto mancare il loro prezioso contributo a sostegno del festival. Il loro supporto non è solo fondamentale dal punto di vista organizzativo, ma rappresenta un segnale concreto di fiducia, vicinanza e condivisione degli stessi valori: promuovere la cultura, il divertimento e l’inclusione.



Lo staff organizzativo del festival esprime la propria sincera gratitudine al Comune di Rimini, alla Regione Emilia-Romagna Film Commission, ad APT Servizi Emilia-Romagna, a Visit Romagna e Visit Rimini: istituzioni che, con il loro costante supporto, rendono possibile la realizzazione di un evento capace di unire persone, generazioni e passioni, valorizzando al contempo il territorio e la sua straordinaria vocazione culturale e turistica.



Info aggiornate, programma completo e attività collaterali sul sito ufficiale del festival: www.cartoonclub.it