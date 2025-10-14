Weekend di sport e adrenalina al San Marino Outlet con Smoe Run, Smoe Kids Games e test drive Lotus

Sarà un fine settimana all’insegna dello sport per tutte le età e dell’adrenalina quello in arrivo a San Marino Outlet. Domenica 19 ottobre, dalle 9:30, andrà in scena per il quarto anno la SMOE Run, la manifestazione di corsa su strada di 5 e 10 chilometri con partenza e arrivo all’interno dell’Outlet. Due le tipologie di percorso, quello da 10 km e quello da 5 km, che si rivolgono ad agonisti (tra cui alcuni top runner italiani e internazionali) ma anche ai semplici amatori e squadre Corporate. Oltre al running sono previste diverse forme di cammino, dal fit e nordic walking alla semplice camminata. Il pomeriggio del sabato sarà invece dedicato ai più piccoli: dalle 15:00 alle 19:00 San Marino Outlet si trasformerà in una palestra a cielo aperto per SMOE Kids Games. Previste numerose attività riservate agli Under 16: gare di velocità, resistenza, lancio del vortex, tiro con l’arco e ciclismo. In programma anche l’arrampicata: una parete attrezzata e un istruttore saranno a disposizione di piccoli e grandi da domani fino a sabato, tutti i pomeriggi dalle 15:00 alle 18:00 e domenica 19 ottobre dalle 10:00 alle 15:00. All’adrenalina da sport si aggiunge quella che solo le macchine sportive sanno regalare e che sarà possibile provare su strada, da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, nel test drive organizzato da Motorsclub (su prenotazione) che metterà a disposizione gli ultimi spettacolari modelli Lotus. L’evento fa parte del Lotus Tour 2025 che prevede 9 tappa in tutta Italia.

C.s. - San Marino Outlet

