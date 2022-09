“Welfare, avanguardia romagnola”: a Casa Macanno incontro con Andrea Gnassi

Prosegue l’impegno della Lista Jamil – Rimini Rinata a favore di Andrea Gnassi, candidato all'uninominale alla Camera, oltre che capolista nel proporzionale alle elezioni politiche del 25 settembre prossimo. Un impegno che nasce dalla consapevolezza che il candidato rappresenta la persona giusta per dare voce alle istanze della Romagna e della provincia di Rimini; un candidato che da sempre vive in prima persona il territorio e che conosce in maniera profonda le sue problematiche e le sue peculiarità; per questo, dunque, la persona più adatta a rappresentarlo, con maggiore efficacia e passione di chi invece si è ritrovato ‘paracaduto’ all’interno di un listino. Dopo la grande partecipazione registrata dagli ultimi incontri, prosegue il tour di “On the road con Andrea Gnassi”, il cartellone di iniziative che mira a favorire sul territorio momenti di incontro con il candidato e di approfondimento delle sue proposte. Domani, mercoledì 21 settembre appuntamento alle 18.00 a Casa Macanno (via Macanno 168): un evento, promosso in collaborazione con il Partito Democratico, durante il quale si parlerà di “Welfare: avanguardia romagnola” con Andrea Gnassi e Elisabetta Gualmini, europarlamentare del PD. Presente, tra gli altri, anche Kristian Gianfreda, assessore alle Politiche per la salute del Comune di Rimini. Interverranno i rappresentanti più significativi del terzo settore riminese. Sarà un momento di grande partecipazione che andrà a sottolineare l’unità e la maturità del terzo settore del territorio.

cs Lista Jamil Rimini rinata