La Segreteria di Stato per il Territorio, l'Ambiente e il Turismo ha il piacere di invitare la cittadinanza alla presentazione del progetto del Wellness Sensory Park “Le Cave di Pietra”, che si terrà giovedì 14 novembre 2019 alle ore 17.00, presso la Sala Montelupo di Domagnano. Interverranno il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e il Turismo Augusto Michelotti, il progettista Arch. Paolo Bodega e alcuni altri collaboratori nei vari settori di pertinenza. Il progetto che verrà illustrato alla cittadinanza nasce anche in riferimento all’ordine del giorno adottato dal Consiglio Grande e Generale nel luglio 2018 che, valutando positivamente il Piano Strategico per il Turismo per aver sviluppato proposte tese a riposizionare San Marino come destinazione turistica a livello internazionale, dava mandato al Governo di predisporre un piano delle strutture dell’accoglienza volto a migliorare i servizi offerti e a creare i presupposti per l’intrattenimento e la destagionalizzazione del turismo in Repubblica. L’Arch. Paolo Bodega, professionista di chiara fama e comprovata esperienza maturate a livello internazionale, ha saputo fornire interessanti e stimolanti risposte in merito all’inserimento ambientale dell’intervento, alla relativa valutazione di eco-sostenibilità architettonica ed energetica, al calcolo preliminare della spesa e alla formulazione di un Business Plan Preliminare relativo alla sostenibilità del progetto in relazione al suo indotto sul territorio. Il progetto del Wellness Sensory Park “Le Cave di Pietra”, prevede un centro di eccellenza “sensoriale ed esperienziale”, con palestre fitness e wellness, centro riabilitativo, piscine coperte e scoperte per attività sensoriali e rigenerative, che riqualificando le aree della Cava Antica e della Cava degli Umbri, si pone in linea con le previsioni del progetto del nuovo Piano Regolatore Generale, presentato alla cittadinanza lo scorso 29 ottobre, e con gli orientamenti che da anni sono al centro del dibattito politico. La cittadinanza è invitata a partecipare.