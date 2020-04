Wellness Valley, da palestre e professionisti del fitness una proposta a Sanità e Amministratori: “Uniamoci per fare in Romagna il laboratorio della ripartenza del settore”

Si è riunito ieri in videoconferenza il gruppo “Professionisti del Fitness e Wellness” della Wellness Valley, l’organismo che riunisce un centinaio di operatori del fitness, wellness e benessere della Romagna: gestori di palestre, personal trainers, istruttori di fitness, yoga, pilates e discipline olistiche. I professionisti dello stile di vita sano sono concentrati sulla ripartenza delle attività e, nonostante l’incertezza sulle date a livello nazionale, sono pronti a mettersi in gioco lanciando una proposta alla Regione Emilia – Romagna: utilizzare il laboratorio Wellness Valley per creare un “modello” sulle riaperture che possa diventare punto di riferimento a livello nazionale. Si tratta in concreto di utilizzare l’approccio “multi-stakeholder” della Wellness Valley e di mettere insieme medici, professionisti del fitness, amministrazioni locali e Regione per definire insieme quali possono essere le modalità, le iniziative e i progetti per riportare le persone a muoversi in sicurezza, tanto all’aperto quanto all’interno delle strutture. Mai come in ora l’uso dell’esercizio fisico come farmaco viene considerato fondamentale da parte degli specialisti del fitness e del wellness, i quali sono pronti a mettere la loro professionalità a disposizione della comunità romagnola con molteplici obiettivi: aiutare le persone a recuperare lo stato psico-fisico dopo il duro periodo di lockdown, permettere la riabilitazione di chi ha avuto problemi respiratori, potenziare il sistema immunitario delle persone in vista di un ritorno del virus Cobid-19 che molti esperti attendono per l’autunno. È intervenuto al tavolo per portare il punto di vista delle amministrazioni locali il Vice Sindaco e Assessore allo Sport del Comune di Cesena Christian Castorri, il quale ha anticipato alcune azioni che l’amministrazione comunale intende mettere in atto per la ripartenza in sicurezza dell’attività fisica tra la popolazione: tra le altre, un bando per l’assegnazione gratuita di porzioni di parchi pubblici alle palestre del territorio a supporto della ripresa delle attività all’interno dei centri. Wellness Foundation riconvocherà Il Tavolo di Lavoro dei “Professionisti del Fitness e Wellness” entro due settimane per fare il punto della situazione sullo stato di avanzamento del progetto.



