Werner Leal nuovo pitcher del San Marino Baseball.

Il San Marino Baseball comunica la firma, per la stagione 2025, di Werner Leal, pitcher destro classe 1995 nativo di Puerto Cabello, in Venezuela. Leal è un rilievo con un curriculum notevole alle spalle e gli ultimi anni, dal 2020 al 2024, li ha passati ai Bravos de Margarita nel campionato invernale venezuelano, LVBP. Leal comincia la carriera in Summer League dominicana con affiliazione Texas Rangers. Nel 2018, all’età di 23 anni, è in singolo A con i Down East Wood Ducks, gli Hickory Crawdads e gli Spokane Indians. Nell’annata successiva tocca il Triplo A con i Nashville Sounds, mantenendo fin da subito l’impiego in Lega invernale venezuelana coi Bravos. Un’aggiunta importante per il nostro monte di lancio in una stagione che è lontana solo qualche settimana. Il San Marino Baseball accoglie Werner Leal per questa annata che sta per partire. Benvenuto!

C.s. San Marino Baseball

