William Casali (Pdcs): "Costruire valore digitale per San Marino"

William Casali (Pdcs): "Costruire valore digitale per San Marino".

Dopo una fase seria e approfondita di verifiche tecniche, giuridiche e di sostenibilità, due aziende sammarinesi hanno deciso di avviare investimenti qualificati e responsabili per lo sviluppo di nuovi servizi tecnologici di primaria importanza per il Paese. Non si tratta di annunci o promesse, ma di scelte industriali concrete, che producono economia reale: lavoro qualificato, competenze che restano sul territorio, valore generato e tassato nella Repubblica. Questo risultato, che dovrebbe unire ogni forza politica attenta all’interesse del Paese, viene invece contestato da chi privilegia la propaganda alla competenza, con argomentazioni che rivelano una scarsa conoscenza dei temi trattati. Il punto centrale, però, è un altro. Grazie a questo percorso San Marino potrà finalmente dotarsi di servizi digitali affidabili, oggi assenti sul territorio, con effetti economici concreti e misurabili. Per i cittadini significa meno burocrazia, meno costi indiretti, meno tempo perso nell’accesso ai servizi pubblici. Per le imprese significa processi più efficienti, maggiore produttività e la possibilità di offrire servizi digitali avanzati senza dipendere da soluzioni esterne o poco integrate. Per lo Stato significa risparmi strutturali di bilancio: meno procedure manuali, meno duplicazioni, meno costi operativi nel medio-lungo periodo. Non un risparmio occasionale, ma una riduzione stabile della spesa pubblica grazie alla digitalizzazione dei processi. C’è poi un elemento strategico che nel dibattito pubblico viene sistematicamente ignorato. Questi servizi saranno riconosciuti ed utilizzabili anche in Italia e in Europa, permettendo a cittadini e imprese di identificarsi come sammarinesi in contesti digitali avanzati, senza soluzioni improvvisate o parziali che negli anni hanno generato dipendenze esterne e inefficienze. Io continuo a credere nella sostanza, non negli slogan. In una trasformazione digitale costruita su competenza, affidabilità e continuità, portata avanti da chi lavora, investe e pianifica con responsabilità, spesso lontano dai riflettori. Servizi realizzati a San Marino, con riconoscimento internazionale. Questa non è propaganda. È una scelta concreta di sviluppo, risparmio e futuro per il Paese.

C.s. - William Casali - PDCS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: