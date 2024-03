William Casali (PDCS): "Nuova identità digitale e maggiore sicurezza per le attività online"

William Casali (PDCS): "Nuova identità digitale e maggiore sicurezza per le attività online".

Dopo un intenso lavoro, è stato promulgato il decreto 29 marzo 2024 n.83 che darà avvio a una serie di servizi fondamentali per cittadini ed imprese. Vengono genericamente chiamati “servizi fiduciari” proprio perché, grazie a queste tecnologie, è possibile operare online con maggiore sicurezza e fiducia. I più conosciuti sono la firma elettronica, i documenti elettronici, la raccomandata elettronica e, in particolare, l’identità digitale. Finalmente, come in Italia ed in Europa, saranno le aziende sammarinesi a realizzare tali servizi, permettendo una maggiore diffusione e consapevolezza nel paese. Ciò consentirà ai cittadini ed alle imprese di godere i vantaggi solitamente disponibili solo oltre confine, come evitare di ripetere la firma su decine di fogli per un contratto, l'apertura di conti correnti bancari da casa e la conservazione di documenti in formato digitale invece che cartaceo. Parallelamente, ciò favorirà lo sviluppo di competenze e professionalità nel territorio, contribuendo alla richiesta ed alla crescita di professionalità di alto profilo e catalizzando l’interesse professionale delle nuove generazioni di tecnici. Il decreto guarda anche all'Europa come potenziale mercato per l'espansione, recependo fin da subito le normative comunitarie e delineando un chiaro indirizzo di sviluppo. Questo invito potrebbe essere accolto positivamente dagli investitori, arricchendo il tessuto economico senza gravare sulla domanda di territorio, e magari consentendo la riqualificazione di aree logisticamente meno appetibili per i tradizionali business. Anche l'Italia ha preso in forte considerazione questi temi (decreto del 2 marzo 2024 in attuazione del PNRR), dando vita all'IT-Wallet - la nuova identità digitale italiana - uno strumento che presto rivoluzionerà la vita dei cittadini e il lavoro delle imprese. È incoraggiante sapere che San Marino sarà in linea con l'Italia in questo avanzamento, permettendo ad entrambi di crescere insieme e di trarre vantaggio dalle opportunità che si presenteranno. Ringrazio molte delle forze politiche che hanno compreso l'importanza di questo tema e hanno lavorato per promuoverlo. È sorprendente come un tema così rilevante sia stato ignorato proprio da chi aveva la responsabilità di promuoverlo, soprattutto all'inizio di questa legislatura. Un ringraziamento speciale al partito, ed in particolare al gruppo di lavoro dell’Agenda Digitale del PDCS, che con costanza e competenza ha sempre lavorato per il bene comune.

C.s. William Casali - PDCS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: