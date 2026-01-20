Wizz Air rafforza la partnership con Airiminum e amplia il network internazionale da Rimini: dalla Riviera romagnola alle luci di Varsavia a soli 24,99 euro

Wizz Air, la compagnia aerea scelta da oltre 21 milioni di passeggeri in Italia nel 2025, annuncia una nuova rotta internazionale che collegherà Rimini a Varsavia, rafforzando la connettività tra la Riviera Romagnola e uno dei mercati europei in più rapida crescita d’Europa e facilitando ulteriormente il turismo verso la costa adriatica. Il nuovo collegamento nasce all’interno di una collaborazione sempre più solida con AIRiminum, società di gestione dell’Aeroporto “Federico Fellini”, e rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo dello scalo come punto di riferimento per i collegamenti internazionali da e verso l’Europa Centro-Orientale. La sinergia tra Wizz Air e AIRiminum punta a valorizzare il territorio romagnolo, intercettando nuovi flussi turistici e VFR e rafforzando l’attrattività dello scalo nel medio-lungo periodo. Il nuovo collegamento unisce due destinazioni dal carattere unico. Rimini, capitale del divertimento, non è solo mare e spiagge: è una città d'arte con un prezioso centro storico romano e rinascimentale, nonché la porta d'accesso per esplorare l'entroterra romagnolo e la Repubblica di San Marino. Dall'altra parte del filo rosso teso da Wizz Air c'è Varsavia, una metropoli vibrante che fonde una storia resiliente con una modernità travolgente. Con la sua Città Vecchia, Patrimonio UNESCO, meticolosamente ricostruita, i suoi parchi reali e una scena gastronomica e notturna tra le più interessanti d'Europa, la capitale polacca rappresenta la meta ideale per un city-break indimenticabile o per viaggi d'affari in un mercato in forte espansione. La nuova rotta sarà operata con quattro frequenze settimanali – ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica – garantendo la massima flessibilità per ogni tipologia di viaggiatore. I biglietti sono disponibili per l'acquisto a partire da oggi su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ a partire da 24,99€. I voli verranno operati con i moderni aeromobili Airbus A321neo, che, grazie al loro ridotto consumo di carburante e maggiore efficienza 1 , confermano l'impegno di Wizz Air per un'esperienza di viaggio di alta qualità ed elevati standard di comfort. "La nuova rotta Rimini-Varsavia è il risultato di una collaborazione efficace e proficua con AIRiminum e si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo dello scalo romagnolo. Rimini sta dimostrando un forte potenziale di crescita e siamo orgogliosi di contribuire a rafforzarne la connettività internazionale, offrendo ai passeggeri collegamenti diretti, convenienti e pensati per sostenere il turismo e i flussi VFR durante la stagione estiva. L’Italia è il mercato in cui trasportiamo il maggior numero di passeggeri e investire su Rimini significa rispondere concretamente alla fiducia che i viaggiatori italiani continuano a riporre in Wizz Air, ampliando le opportunità di viaggio e rafforzando il nostro ruolo nel panorama aereo nazionale. Let’s WIZZ, Rimini!".

Leonardo Corbucci, Amministratore Delegato AIRiminum, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare l’apertura della nuova rotta Wizz Air Rimini–Varsavia a partire dalla Summer 2026: un ulteriore tassello nel rafforzamento della presenza di Wizz Air sul nostro aeroporto, dopo i recenti annunci su Budapest, Katowice e Sofia e il consolidamento della rotta storica su Tirana. Varsavia è un mercato strategico per Rimini e per l’intera Regione, sia per il turismo leisure sia per le connessioni con l’Europa centro-orientale. L’avvio del collegamento conferma la fiducia di Wizz Air nel potenziale del nostro scalo e del territorio e porterà benefici concreti anche ai nostri operatori turistici. L’aeroporto di Rimini è impegnato in un percorso di crescita sostenibile e di lungo periodo: il 2026 sarà un anno “game changer” grazie alla scelta coraggiosa della Regione di abolire la Municipal Tax, all’opportunità irripetibile di ospitare Routes a Rimini, all’ambizioso Master Plan che sarà consegnato a ENAC e alle importanti novità che annunceremo a breve. In questo contesto, partnership solide come quella con Wizz Air sono fondamentali per ampliare il network, destagionalizzare i flussi e offrire nuove opportunità di viaggio ai passeggeri.”

“Dopo Katowice, Cracovia e Breslavia – evidenzia l’Assessora Regionale a Turismo, Sport e Commercio Roberta Frisoni – si rafforza l’accessibilità alla nostra Riviera e all’Emilia-Romagna da parte dei turisti polacchi, che oggi rappresentano il primo mercato estero per tasso di crescita nella Regione e terzo mercato assoluto nelle presenze in Riviera, superando la Francia. Dal 2019 ad oggi abbiamo assistito ad una crescita progressiva e costante di arrivi e presenze, una performance partita dal basso che auspichiamo possa avere ulteriore slancio nel piano di sviluppo dell’aeroporto Fellini e degli altri scali regionali”.

«L’anno si apre con una bella notizia – ha dichiarato il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – che dà ulteriore concretezza alla collaborazione territoriale con l’Aeroporto e rafforza la presenza di Rimini su uno dei mercati esteri più dinamici e in costante crescita, come quello polacco. L’apertura del nuovo collegamento con Varsavia rappresenta un’opportunità importante per il nostro territorio, accogliamo quindi con grande soddisfazione questo annuncio, che si inserisce in una stagione ricca di novità e in un anno particolarmente significativo per il sistema aeroportuale riminese, il cui percorso di sviluppo avrà come momento culminante un appuntamento di rilievo internazionale e strategico come Routes Europe 2026.»

“Nell’attività promozionale sui mercati esteri di Apt Servizi – sottolinea il direttore di Apt Servizi EmiliaRomagna, Emanuele Burioni – l’apertura del nuovo volo su Varsavia rappresenta un tassello cruciale per consolidare la crescita dei flussi turistici dal mercato polacco. Dopo le iniziative di promozione di novembre, torneremo in Polonia ad aprile 2026 con un nuovo roadshow che toccherà Cracovia, Poznań e Varsavia, con l’obiettivo di rafforzare i contratti di marketing con i tour operator e le campagne di comunicazione sviluppate insieme ai vettori aerei. In questa strategia si inserisce anche Routes Europe, il più importante appuntamento di networking dedicato al settore dell’aviazione, che a maggio, porterà a Rimini oltre 1.200 delegati e i rappresentanti di un centinaio tra i principali vettori internazionali. Un’occasione decisiva per ampliare collaborazioni, sviluppare nuove rotte e rendere la destinazione sempre più connessa ai mercati esteri”.

Il nuovo collegamento si inserisce in un percorso di progressivo rafforzamento del network Wizz Air da Rimini, recentemente al centro di una serie di annunci strategici. Oltre alla rotta già operativa verso Tirana, la compagnia ha infatti ampliato in modo significativo l’offerta internazionale dallo scalo romagnolo, puntando su mercati chiave dell’Europa Centro- Orientale. A partire dal 31 marzo 2026, prenderà il via il collegamento Rimini–Sofia, operato con tre frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato. Dall’8 giugno 2026 saranno inoltre attivate due nuove rotte: Rimini–Katowice, con due voli settimanali ogni lunedì e venerdì, e Rimini–Budapest, operata tre volte a settimana ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Con l’aggiunta del nuovo collegamento verso Warsaw Modlin Airport, Rimini rafforza ulteriormente il proprio ruolo come punto di accesso strategico per i flussi turistici e VFR tra la Riviera Romagnola, l’Europa Centro-Orientale e i Balcani. Con 267 rotte attive nella stagione invernale 2025, Wizz Air prosegue nel consolidamento della sua leadership in Italia, dove la compagnia si conferma terzo vettore per quota di mercato. La compagnia oggi opera verso 32 Paesi, servendo 26 aeroporti italiani, di cui 5 basi – Catania, Milano, Napoli, Roma e Venezia – con una flotta di 30 aeromobili basati sul territorio nazionale. L’eccellenza operativa è confermata da un tasso di completamento del 99,8%.

