WMF e I Sansoni insieme per la popolazione ucraina

Il WMF e I Sansoni si uniscono in una campagna di informazione e sensibilizzazione per supportare la popolazione ucraina. Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale torna a collaborare con il duo siciliano di digital Creators per dare rilievo e diffondere al meglio le diverse iniziative di raccolta fondi nate per aiutare le famiglie e la popolazione ucraina, oggi sotto assedio. I canali utilizzati sono quelli del digitale, con particolare rilievo ai social, nel ruolo di facilitatori di azione e diffusione di informazioni. È infatti attraverso un video ideato e prodotto da I Sansoni, con il format di successo #chiedoperunamico, e alla pagina sul sito del WMF che raccoglie numerose campagne di raccolta fondi, che l’iniziativa ha preso il via. Chiunque potrà condividere il video sui social e con esso, il link alla pagina “WMF Per l’Ucraina - We Stand For Peace” in cui è possibile scegliere, da un elenco di associazioni umanitarie, il progetto da sostenere con una donazione. UNCHR , Save The Children, Unicef e Croce Rossa sono alcune delle realtà cui è possibile fare una donazione, ma non le sole: anche la Comunità Papa Giovanni XXIII, Salesiani per il sociale, SOS Villaggi dei bambini e molte altre sono visibili nella vetrina proposta da WMF e aggiornata anche grazie alle segnalazioni degli utenti, per un’azione comune costante. WMF, insieme a I Sansoni, continua dunque la sua opera di condivisione e cooperazione che vede l'innovazione e il digitale come strumenti utili al miglioramento della società e del benessere comune.

c.s. WMF