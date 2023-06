WMF - We Make Future: scende il sipario sulla tre giorni che ha reso l'Italia capitale dell'Innovazione

Si è conclusa la tre giorni del WMF - We Make Future, Fiera Internazionale e Festival tenutasi dal 15 al 17 giugno alla Fiera di Rimini. Una tre giorni, organizzata da Search On Media Group, che ha riunito il mondo dell’innovazione in Italia, con oltre 60.000 presenze da 85 Paesi, più di 670 espositori, 2.000 tra startup e investitori, più di 1.000 speaker e oltre 130 ospiti istituzionali, nazionali e internazionali. Una conferma solida e importante del ruolo che WMF ricopre da sempre, di piattaforma per la costruzione del futuro ma anche di acceleratore di educazione, formazione, cultura e innovazione al servizio della società globale. “anche quest'anno il WMF è stato piattaforma di incontro, condivisione e soprattutto costruzione del futuro. La visione che portiamo avanti da sempre con questa manifestazione è stata compresa dalle migliaia di persone e realtà che insieme a noi hanno vissuto questa tre giorni sentendosi parte di una Comunità globale che può e deve impegnarsi per un futuro diverso" spiega Cosmano Lombardo Founder e CEO di Search On Media Group e Ideatore del WMF. " Creator, professionisti e aziende del settore AI & Digital-Tech, ma anche startup innovative, investitori e istituzioni italiane ed estere hanno scelto di sedersi allo stesso tavolo per disegnare un futuro che sia sostenibile e inclusivo, grazie anche agli strumenti dell'innovazione tecnologica e digitale e all'AI”. La manifestazione ha visto come Main Sponsor la Regione Emilia-Romagna e ha goduto del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e di: Comune di Bologna, Agenzia Spaziale Italiana, Sport e Salute Spa, Invitalia, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 10 i padiglioni della Fiera di Rimini che, per questa undicesima edizione hanno ospitato gli eventi di formazione, business e networking, intrattenimento e show del WMF - We Make Future: spazi animati non stop da esperti di settore, confronti istituzionali, incontri B2B, competition tra realtà innovative, concerti, prototipi e spettacoli tecnologici che hanno caratterizzato ognuna delle tre giornate.

