Women Value Company 2022: Valpharma International tra le prime 10 aziende selezionate

“La valorizzazione del talento femminile e la parità di genere nelle strategie aziendali di successo”: questo il titolo della sesta edizione del premio Women Value Company, nato dalla collaborazione tra Gruppo Intesa Sanpaolo e la Fondazione Marisa Bellisario, che vuole porre l’accento sulla valorizzazione della figura femminile e la parità tra i generi all’interno delle più diverse realtà aziendali. Valpharma Group, che da sempre valorizza il ruolo delle donne e la parità tra i due sessi all’interno delle strategie e delle strutture aziendali, ha partecipato con la sua sede italiana Valpharma International, venendo selezionata tra le finaliste fra gli 800 partecipanti. Lunedì 13 giugno, alle ore 17.00, si è tenuto l’evento in live streaming dove le aziende selezionate come finaliste riceveranno uno speciale riconoscimento per essersi distinte per le politiche di inclusione e parità dei diritti. “La tematica della parità di genere e del ruolo delle donne nell’imprenditoria appassiona ogni fibra del nostro lavoro e della nostra filosofia aziendale da sempre. Per questo è un vero onore e un orgoglio essere stati selezioni tra le aziende finaliste - ha dichiarato Alessia Valducci, Presidente di Valpharma Group –. In Valpharma Group, crediamo nel concetto di benessere collettivo sia fuori sia dentro le aziende, per creare quel futuro inclusivo e resiliente per cui ogni giorno lavoriamo”.

c.s. Valpharma Group