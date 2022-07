Workshop danza k-pop da Bradipoteatar

L’Associazione Bradipoteatar è lieta di comunicare l’organizzazione del Workshop K-POP Dancing class, che si terrà presso gli spazi della Scuola di Danza Bradipoteatar a Murata, da lunedì 4 a venerdì 8 luglio, nella fascia oraria dalle 19.00 alle 21.00. In collaborazione con la compagnia KDC, che condurrà il workshop, i partecipanti potranno ballare sulle coreografie dinamiche e coinvolgenti che caratterizzano il K-POP, la musica Pop coreana che furoreggia in tutto il mondo, come testimonia il successo globale dei gruppi famosissimi tra i più giovani, come i BTS, gli Stray Kids, le Blackpink, epigoni di PSY, il primo che ha fatto ballare il pianeta unendo inglese e coreano, sulle note di Gangnam Style, tutti ambasciatori della cultura popolare coreana che imperversa anche con le serie TV più seguite su tutte le piattaforme. Per info 335.7339768 e i canali social (FB e IG) di Bradipoteatar.

