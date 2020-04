World hearth day for Soroptimist

World hearth day for Soroptimist.

Nella Giornata mondiale della salute il Soroptimist Club San Marino desidera rivolgere un grazie particolare a tutte le infermiere/i e alle ostetriche, cui è dedicato questo giorno. Ancora una volta il grazie e il riconoscimento delle sue socie va a tutti coloro che in questo difficilissimo, doloroso momento della storia dell’umanità e del nostro paese, si prendono CURA di noi: in primis tutto il personale medico e sanitario, nonché tutti coloro che a vario titolo stanno operando per affrontare l’emergenza, dal personale della Protezione civile alle forze dell’ordine. Infine, ma non ultimo, grazie infinite al dottor Rinaldi non solo per le informazioni, i consigli, le risposte che quotidianamente ci offre, ma soprattutto per l’iniezione di rinnovata fiducia nel nostro sistema sanitario che trasmette e infonde in tutti noi. Il Soroptimist San Marino, che ha già partecipato alla prima raccolta fondi con un suo contributo alla Protezione Civile, nella tradizione e secondo i princìpi di solidarietà che gli appartengono, resta a disposizione per offrire anche in futuro il suo appoggio e sostegno.

Soroptimist Club San Marino

I più letti della settimana: