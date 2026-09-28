World Tourism Day 2026: Intitolata a Mauro Maiani la Sala Conferenze della Segreteria di Stato per il Turismo

World Tourism Day 2026: Intitolata a Mauro Maiani la Sala Conferenze della Segreteria di Stato per il Turismo.

Il 27 settembre le Nazioni Unite hanno celebrato la Giornata Mondiale del Turismo, un appuntamento che ogni anno richiama l’attenzione della comunità internazionale sul valore del viaggio quale strumento di conoscenza, dialogo, sviluppo e incontro tra persone e culture. Nel 2026 il tema scelto da UN Tourism è “Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism”, un invito alle istituzioni che si occupano di turismo a confrontarsi con una trasformazione che non appartiene più al futuro ma che è divenuta presente: quella imposta dall’intelligenza artificiale. Come ha spiegato il Segretario di Stato per il Turismo nel suo messaggio divulgato ieri, nella Repubblica di San Marino l’Intelligenza Artificiale è impiegata nel settore turistico in minima parte ma ciò non significa che il fenomeno e i cambiamenti che esso comporta non debba essere attenzionato: “La vera sfida del turismo del futuro -ha sottolineato Pedini Amati- sarà quella di connettere ciò che la tecnologia può rendere più vicino, con ciò che soltanto le persone possono rendere significativo” focalizzando l’attenzione sui valori che nessun algoritmo può sostituire e su “quella dimensione umana che fa del turismo qualcosa di molto più grande di un semplice spostamento da un luogo all’altro”. Il World Tourism Day si è rivelato anche l’occasione per celebrare la figura di Mauro Maiani, per anni Focal point della Repubblica di San Marino nel contesto dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, Ambasciatore e Commissario Generale in più edizioni dell’Esposizione Universale. A Mauro Maiani è stata dedicata la sala conferenze della Segreteria di Stato per il Turismo. Oggi gli Eccellentissimi Capitani Reggenti e il Segretario di Stato Federico Pedini Amati hanno scoperto la targa che ne celebra il passato di grande esperto di turismo e di uomo delle istituzioni alla presenza di amici, collaboratori e famigliari, tra cui il padre, il Signor Lino Maiani di 101 anni “Intitolare a Mauro Maiani la sala conferenze della Segreteria di Stato per il Turismo -ha detto Pedini Amati nel suo intervento- non significa soltanto ricordare ciò che è stato. Significa affidare il nome di Mauro Maiani alle persone che verranno qui, alle idee che nasceranno qui, ai progetti che qui prenderanno forma. Significa ricordare Mauro nel luogo nel quale si incontrano persone, si costruiscono relazioni, si parla di turismo e dell'immagine di San Marino nel mondo. Un luogo nel quale, ogni giorno, si guarda avanti e si costruisce il domani. Significa, in qualche modo, permettere a Mauro di continuare a lavorare per San Marino”. Presente alla Cerimonia il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi. La Segreteria di Stato per il Turismo aveva celebrato il World Tourism Day anche divulgando un video nel quale il viaggio del Treno Bianco Azzurro che rappresenta una delle più apprezzate attrazioni turistiche del Paese, prosegue il suo percorso in una San Marino del futuro, un paese disegnato completamente dall’intelligenza artificiale che immagina come possa evolversi il Paese. Una rappresentazione volutamente futuristica che però non prescinde da valori quali l’accessibilità e la sostenibilità, l’apertura verso l’innovazione per valorizzare la storia.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo

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