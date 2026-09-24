World Tourism Day 2026: la Segreteria Turismo cavalca il tema lanciato dalle Nazioni Unite con un video in cui l’AI immagina il futuro del settore Sarà intitolata a Mauro Maiani la sala conferenze della Segreteria di Stato

World Tourism Day 2026: la Segreteria Turismo cavalca il tema lanciato dalle Nazioni Unite con un video in cui l’AI immagina il futuro del settore.

Il 27 settembre le Nazioni Unite celebrano la Giornata Mondiale del Turismo, un appuntamento che ogni anno richiama l’attenzione della comunità internazionale sul valore del viaggio quale strumento di conoscenza, dialogo, sviluppo e incontro tra persone e culture. Nel 2026 il tema scelto da UN Tourism è “Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism”, un invito alle istituzioni che si occupano di turismo a confrontarsi con una trasformazione che non appartiene più al futuro ma che è divenuta presente: quella imposta dall’intelligenza artificiale. Anche per l’edizione 2026 della celebrazione internazionale il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati divulgherà il consueto messaggio sulle sfide future del settore. Il World Tourism Day sarà anche l’occasione per celebrare la figura di Mauro Maiani, per anni focal point della Repubblica di San Marino nel contesto dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, Ambasciatore e Commissario Generale in più edizioni dell’Esposizione Universale.

A Mauro Maiani sarà dedicata la sala conferenze della Segreteria di Stato per il Turismo. Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti e il Segretario di Stato Federico Pedini Amati scopriranno la targa che ne celebra il passato di grande esperto di turismo e di uomo delle istituzioni alle 14 di lunedì 28. Per il World Tourism Day, nel rispetto del tema lanciato dalle Nazioni Unite, la Segreteria di Stato per il Turismo pubblicherà anche un video nel quale il viaggio del Treno Bianco Azzurro che dalla scorsa estate rappresenta una delle più apprezzate attrazioni turistiche del Paese, prosegue il suo percorso in una San Marino del futuro, un paese disegnato completamente dall’intelligenza artificiale che immagina come possa evolversi il Paese.

Una rappresentazione volutamente futuristica che però non prescinde da valori quali l’accessibilità e la sostenibilità, l’apertura verso l’innovazione per valorizzare la storia. Il video, realizzato dall’agenzia sammarinese Evolab, laboratorio di comunicazione digitale che combina intelligenza artificiale e professionisti specializzati, sfrutta alcuni frame dell’inaugurazione della Ferrovia Storica Rimini-San Marino, immagini girate ai giorni nostri e subito dopo ci proietta nel futuro in un viaggio che, pur non rispecchiando quello che ci si immagina possa essere il reale percorso del treno nel suo progetto di recupero, rappresenta quello che sarà il percorso del turismo della Repubblica di San Marino in un futuro ormai nemmeno troppo lontano.

C.s. Segreteria di Stato Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: