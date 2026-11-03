World Travel Market 2026: inaugurato oggi a Londra lo stand della Repubblica di San Marino

World Travel Market 2026: inaugurato oggi a Londra lo stand della Repubblica di San Marino.

Ha preso ufficialmente il via oggi, nell'ambito del World Travel Market di Londra, la partecipazione della Repubblica di San Marino a uno dei più prestigiosi appuntamenti internazionali dedicati all'industria turistica mondiale. Ad aprire ufficialmente la presenza sammarinese all'ExCeL London è stata l'inaugurazione dello stand "Visit San Marino", spazio espositivo attraverso il quale il Paese presenta la propria offerta turistica a operatori, buyer e professionisti provenienti da oltre 180 Paesi.

A rappresentare la Repubblica di San Marino il Segretario Particolare della Segreteria di Stato per il Turismo, Alan Gasperoni, che nella mattinata del 3 novembre ha presieduto la cerimonia inaugurale dello stand sammarinese, in un momento simbolico che ha segnato l'avvio della presenza del Paese al World Travel Market 2026.

All'inaugurazione hanno partecipato una delegazione dell'Ufficio del Turismo, presente con il proprio stand espositivo e i principali operatori turistici sammarinesi impegnati nella promozione della destinazione: Azimut Itinerari, San Marino Viaggi e Vacanze, San Marino Welcome e Titan Travel. A sottolineare la solennità del momento la presenza del Consigliere del Ministero del Turismo italiano, On. Gianluca Caramanna, dell'Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, Fabio Cassese, dell’Ambasciatore a disposizione e Direttore dell’Istituto di Cultura italiana a Londra Francesco Bongarrà, di Ivana Jelenic Amministratore delegato di ENIT.

Collocato all'interno dell'area dedicata alla promozione dell'Italia, lo stand sammarinese rappresenta una vetrina strategica per valorizzare l'unicità del Titano e rafforzarne il posizionamento sui mercati internazionali. Nel corso della manifestazione saranno illustrati i principali prodotti turistici del Paese e sviluppate nuove opportunità di collaborazione con tour operator, buyer e stakeholder del settore.

La giornata inaugurale è proseguita per il Segretario Particolare Gasperoni con una serie di incontri istituzionali e di networking, tra cui quelli con rappresentanti delle Regioni italiane, con particolare attenzione all'Emilia-Romagna, finalizzati a consolidare sinergie e progettualità condivise nel campo della promozione turistica.

Il programma proseguirà nella serata del 3 novembre con la partecipazione all'evento promosso da ENIT dedicato all'identità turistica italiana, mentre il giorno successivo San Marino sarà protagonista della cerimonia annuale dei premi Wanderlust, prestigioso riconoscimento internazionale per il quale la destinazione sammarinese è candidata.

Con oltre 4.000 espositori, 5.500 buyer qualificati e più di 46.000 visitatori attesi, il World Travel Market costituisce un osservatorio privilegiato sulle evoluzioni del settore turistico globale, dai temi della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica fino alle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale applicata ai servizi turistici.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo

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