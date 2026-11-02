World Travel Market London 2026: la Repubblica di San Marino protagonista al principale appuntamento mondiale del turismo

World Travel Market London 2026: la Repubblica di San Marino protagonista al principale appuntamento mondiale del turismo.

La Repubblica di San Marino partecipa al World Travel Market (WTM) di Londra, uno dei più autorevoli e influenti eventi internazionali dedicati all'industria del turismo, in programma presso l'ExCeL London dal 3 al 5 novembre 2026, un punto di riferimento globale per istituzioni, enti del turismo, operatori, buyer e imprese del settore provenienti da oltre 180 Paesi. A rappresentare la Repubblica di San Marino saranno l'Ufficio del Turismo presente con un proprio stand “Visit San Marino”, all’interno dell’area promozione Italia con alcuni tour operator sammarinesi e il Segretario Particolare della Segreteria di Stato per il Turismo, Alan Gasperoni, che il 3 novembre inaugurerà lo stand sammarinese e prenderà parte alla cerimonia d’inaugurazione di quello italiano, sarà inoltre impegnato in una serie di incontri istituzionali finalizzati a consolidare la presenza del Paese sui mercati internazionali. La sera del 3 novembre è infatti in programma un’iniziativa promozionale di ENIT, sull’identità turistica italiana, mentre il giorno seguente si svolgerà la cerimonia di premiazione annuale dei riconoscimenti di Wanderlust per cui la Repubblica di San Marino è candidata. Con oltre 4.000 espositori, circa 5.500 buyer qualificati e più di 46.000 partecipanti attesi, il World Travel Market costituisce una straordinaria opportunità di confronto sulle nuove tendenze che stanno ridefinendo il settore, a partire dall'innovazione tecnologica alla sostenibilità, fino allo sviluppo del turismo esperienziale e alla crescente applicazione dell'intelligenza artificiale nei servizi turistici. La presenza sammarinese si inserisce a pieno titolo, nella strategia di valorizzazione internazionale della destinazione San Marino, con l'obiettivo di rafforzare le relazioni con tour operator, buyer e rappresentanti delle principali organizzazioni turistiche mondiali, in modo tale da favorire nuove opportunità di promozione e collaborazione.

“Essere presenti a una manifestazione di questa rilevanza significa confermare la volontà della Repubblica di San Marino di confrontarsi con i principali attori del settore turistico internazionale e di intercettare e coniugare al meglio, le opportunità offerte da un mercato in continua evoluzione”, sottolinea Federico Pedini Amati-Segretario di Stato per il Turismo Il World Travel Market rappresenta una vetrina privilegiata per narrare l'identità della nostra destinazione, la sua autenticità, il patrimonio storico e culturale che la connota, prestando massima attenzione verso modelli di sviluppo sostenibile”.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo

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