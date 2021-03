“WORLDWIDE KISSES | BACI DAL MONDO Tributo Dante e a Francesca da Rimini”

Tutti collegati, oltre ogni barriera e confine, da un unico forte entusiasmo per la poesia, per la bellezza, per l’amore e per la libertà. Valori che trovano nella creatura dantesca e nel suo mito di eroina d’amore, che ha invaso l’Europa e l’America tra Otto e Novecento, una delle massime espressioni letterarie della cultura dell’Occidente. Entusiasmo dichiarato, come si vedrà durante i collegamenti streaming, che non sorprende gli organizzatori. Ma che dovrebbe scuotere chi ancora vive facili luoghi comuni su di una figura così importante. Francesca da Rimini, come, e più di Dante, è un “prodotto” culturale – termine indegno – certamente italiano ma che ha saputo, e sa, come dimostrano gli splendidi cento ragazzi collegati da ogni parte del globo, affermare valori attuali e universali. La voce e i volti di questi giovani cinesi, indiani, australiani, africani, americani ed europei valgono più di tante parole e di tanti slogan. E valgono ancor di più perché sono scesi in campo combattendo e vincendo le enormi difficoltà create dalla micidiale pandemia che opprime il mondo: non li hanno fermati le sofferenze, le Università serrate, i collegamenti internet inaffidabili, i fusi orari e le mille complicazioni dovute a distanze di migliaia e migliaia di chilometri. Un gesto corale di coraggio, oltre che di fiducia nel futuro e nella bellezza dei sentimenti e della vita. Un abbraccio quanto mai distanziato, ma quanto mai forte e vicino. Nei loro provini questi giovani si dichiarano orgogliosi di partecipare e ringraziano. Dovrebbero invece essere i gestori dei “prodotti” culturali italiani a ringraziarli per il loro gesto straordinario. E ringraziare, oltre che il sommo e austero Dante Alighieri, soprattutto la sua splendida, appassionata, amorevole e coraggiosa Francesca, “la prima donna viva e vera apparsa sull’orizzonte poetico dei tempi moderni”, per dirla con Francesco de Sanctis. Tre piccolissimi segni di gratitudine a sorpresa per i protagonisti del grande evento: i trenta insegnanti saranno ospiti, non appena sarà possibile per la pandemia, per un soggiorno di studio tra Rimini e Gradara. A loro verranno anche inviati dal Gruppo Maggioli volumi a soggetto dantesco.. Diretta streaming su: www.bacidalmondo.com | 8 marzo 2021, dalle ore 9,30 alle 18,30 (GMT + 1) Regia dal Teatro Amintore Galli, Rimini