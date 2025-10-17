TV LIVE ·
Wusme a Roma presso la sede della FAO

17 ott 2025
La World Union of Small and Medium Enterprises (WUSME) si congratula con la FAO per le numerose iniziative intraprese per celebrare il suo 80° anniversario nell'ambito del Forum Mondiale dell'Alimentazione (World Food Forum), che si tiene presso la sede della FAO a Roma dal 14 al 17 ottobre 2025. L'evento di quest'anno segna una pietra miliare: l'80° anniversario della FAO, celebrato attraverso una settimana di dialogo globale, scambio di conoscenze e collaborazione orientata alla ricerca di soluzioni, il tutto guidato dal tema "Mano nella mano per cibo migliore e un futuro migliore" e dai quattro pilastri della FAO: migliore produzione, migliore nutrizione, migliore ambiente e migliore vita. Il 16 ottobre, Giornata Mondiale dell'Alimentazione, WUSME è stata invitata a partecipare alle attività del Forum Mondiale dell'Alimentazione ed incontrare i funzionari della FAO. In tale occasione, la Presidente Barbara Terenzi ha incontrato la Dott.ssa Daniela Rotondaro, Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Repubblica Italiana e Rappresentante Permanente presso la FAO presso la sede dell'Ambasciata a Roma.

C.s. - Wusme




