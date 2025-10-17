Wusme a Roma presso la sede della FAO

La World Union of Small and Medium Enterprises (WUSME) si congratula con la FAO per le numerose iniziative intraprese per celebrare il suo 80° anniversario nell'ambito del Forum Mondiale dell'Alimentazione (World Food Forum), che si tiene presso la sede della FAO a Roma dal 14 al 17 ottobre 2025. L'evento di quest'anno segna una pietra miliare: l'80° anniversario della FAO, celebrato attraverso una settimana di dialogo globale, scambio di conoscenze e collaborazione orientata alla ricerca di soluzioni, il tutto guidato dal tema "Mano nella mano per cibo migliore e un futuro migliore" e dai quattro pilastri della FAO: migliore produzione, migliore nutrizione, migliore ambiente e migliore vita. Il 16 ottobre, Giornata Mondiale dell'Alimentazione, WUSME è stata invitata a partecipare alle attività del Forum Mondiale dell'Alimentazione ed incontrare i funzionari della FAO. In tale occasione, la Presidente Barbara Terenzi ha incontrato la Dott.ssa Daniela Rotondaro, Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Repubblica Italiana e Rappresentante Permanente presso la FAO presso la sede dell'Ambasciata a Roma.

C.s. - Wusme

