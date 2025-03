WUSME alla 69ª sessione della Commissione ONU sullo status delle donne a New York

WUSME, “Unione Mondiale delle Piccole e Medie Imprese”, Organizzazione internazionale con sede nella Repubblica di San Marino fondata su iniziativa di Gian Franco Terenzi, sarà presente alla 69° sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo Status delle Donne che si sta svolgendo a New York dal 10 al 21 marzo 2025. Prenderanno parte ai lavori la Presidente WUSME Barbara Terenzi, la Sig.ra Pauline Crawford da Las Vegas (USA), Presidente della Commissione Permanente WUSME per le Questioni Sociali e Imprenditoria Femminile, e la Sig.ra Fran Pastore, Ambasciatrice WUSME nel Connecticut (USA). WUSME condurrà un PARALLEL EVENT che si terrà il 19 marzo 2025 presso le Nazioni Unite a New York sul tema “Le Discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) potenziano le donne: sbloccare l'accesso alla finanza e all'innovazione” in collaborazione con Organizzazioni Partner che operano in varie parti del mondo, quali la Women Entrepreneurship Platform, un’Associazione con sede a Bruxelles che raccoglie varie Organizzazioni di donne imprenditrici in Europa, e l’Associazione Unione delle Donne Ungheresi con sede a Budapest impegnata a sostenere le imprenditrici nel campo dell’agricoltura ai vari livelli.

c.s. Associazione WUSME (World Union of Small and Medium Enterprises- Unione Mondiale delle Piccole e Medie Imprese)