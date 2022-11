Wusme alla Cop27

L’Associazione WUSME (World Union of Small and Medium Enterprises) sarà presente alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico COP27, dal 14 al 18 novembre 2022, con una delegazione internazionale composta dalla Presidente Barbara Terenzi, il Sig. Michel Fossaert e la Sig.ra Bernadette Ouedraogo Membri del Consiglio Direttivo. WUSME prenderà parte attiva ai lavori della Conferenza come Organizzazione principale di un SIDE EVENT che si terrà il 16 novembre sul tema “Come affrontare i cambiamenti climatici: misure correttive per le PMI, infrastrutture sostenibili e governance del territorio” Alla tavola rotonda interverranno esperti ed esponenti di WUSME e di altre Organizzazioni che operano in varie parti del mondo, quali ASSOCHAM (Associated Chambers of Commerce & Industry of India), ACCARD INITIATIVE (African Center for Climate Actions and Rural Development) dalla Nigeria ed Initiatives of Change International. Su invito di WUSME, interverrà anche il Sig. Soren Andreasen, Amministratore Degato di EDFI (European Development Financial Institutions), la rete che riunisce le Istituzioni finanziarie per lo sviluppo in Europa. Oltre al SIDE EVENT, WUSME avrà modo di accogliere i delegati internazionali nell’ambito di uno spazio espositivo in cui presentarsi, svolgere incontri e approfondire opportunità di collaborazione.

