WUSME alla COP30

11 nov 2025
WUSME alla COP30

È iniziata il 10 novembre la COP30 a Belém, in Brasile, a cui la WUSME, World Union of Small and Medium Enterprises, prenderà parte e contribuirà con un Side Event, che si terrà il 18 novembre, sul tema del mercato globale del carbonio e come assicurarne integrità e cooperazione per raggiungere tutti i settori e gruppi chiave come le piccole e medie imprese. Si svolgerà in collaborazione con l'Istituto Universitario Europeo (European University Institute), la German Emissions Trading Association (BVEK), l'Università di Tsinghua - Global Climate Change Institute (GCCI) e la Seoul International Law Academy (SILA). In concomitanza al Side Event, Wusme terrà un Exhibit dal 17 al 20 novembre in collaborazione con l'Università di Tsinghua e sarà anche uno spazio e un'occasione per accogliere delegati internazionali, condividere spunti di riflessione e discutere opportunità di collaborazione.

c.s. WUSME




