WUSME conclude la partecipazione alla COP30.

La partecipazione di WUSME alla COP30 con Exhibit e Side Event si conclude il 20 novembre. Il 18 novembre, WUSME ha co-organizzato il Side Event ufficiale sul futuro dei mercati del carbonio e sull’inclusione delle PMI, in collaborazione con EUI, Tsinghua University, SILA e BVEK, dalla Corea, dalla Cina, dalla Germania e dall’Italia. La presidente Barbara Terenzi (WUSME) ha evidenziato ostacoli e opportunità per le PMI nella transizione energetica. L'evento ha registrato una partecipazione elevata, sia online che in presenza. È stata l’occasione anche per visitare alcuni padiglioni nazionali, tra cui quello dell’Italia con la presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e seguire alcuni Side Event di importanti organizzazioni internazionali, come la FAO. Di particolare rilievo è stato anche l’incontro con SEBRAE, organizzazione già in contatto con WUSME tramite il responsabile degli affari internazionali Vinicius Lages. Questo ente si dedica al supporto delle PMI brasiliane e il 19 novembre nella Giornata nazionale dell’imprenditoria femminile, ha visto la partecipazione della Ministra delle Donne brasiliana, Márcia Lopes, ed è stato riconosciuto il ruolo sempre più centrale delle donne nell’innovazione agroambientale e nello sviluppo dell’Amazzonia. WUSME prosegue così il proprio impegno nel rafforzare la presenza delle PMI – e anche delle donne imprenditrici – all’interno dei processi climatici, contribuendo a un approccio più inclusivo, equo e sostenibile nella transizione globale.



