Wusme e confartigianato imprese Rimini insieme per supportare Pmi.

Si è svolto a San Marino un incontro fra i vertici di WUSME (World Union of Small and Medium Enterprises) e Confartigianato Imprese Rimini, rappresentati da Barbara Terenzi presidente e Carlo Maiani collaboratore della presidente WUSME, Davide Cupioli e Gianluca Capriotti presidente e segretario provinciale dell’Associazione riminese. A tema le sinergie possibili per lavorare su driver comuni di sviluppo delle Pmi: innovazione digitale e tecnologica, tutela dell’ambiente e progresso della cultura d’impresa. L’incontro ha rinvigorito l’amicizia storica fra WUSME e Confartigianato Imprese Rimini, avviata nei decenni scorsi da Gianfranco Terenzi e Mauro Gardenghi, ora scomparsi e ricordati con affetto durante i lavori. Ora l’anello di congiunzione è nel ruolo di Ivano Spallanzani, ex presidente nazionale di Confartigianato ed ora console dell’artigianato per conto di Confartigianato. “Possiamo fare molte cose insieme e utili alle piccole e medie imprese del territorio sammarinese e riminese – hanno detto Barbara Terenzi e Davide Cupioli – nel solco di una amicizia storica fra le istituzioni. Raccogliamo ora questa eredità e programmeremo attività che diano prospettive di business alle aziende, anche in chiave internazionale. Ci accomuna la sensibilità verso l’imprenditoria giovanile, la volontà di dare vigore alla passione per il lavoro e per l’impresa autonoma. É sempre più necessario supportare le donne nel mondo del lavoro, tutelandone i diritti. Programmeremo incontri formativi, perché l’artigiano va sostenuto con l’approccio all’innovazione tecnologica. Ci siamo ripromessi di intensificare i rapporti e di mettere a punto eventi di sensibilizzazione alle amministrazioni e alla opinione pubblica”.

