WUSME: eventi e conferenze CIIE a Shanghai

6 nov 2025
La World Union of Small and Medium Enterprises (WUSME) è stata invitata da UNIDO al Side Event che si è tenuto nella giornata di oggi, 6 novembre, a Shanghai sul tema “Apertura · Innovazione · Futuro: tecnologie all'avanguardia e opportunità di investimento transfrontaliero”, durante la 8° edizione della China International Import Expo (CIIE) in corso dal 5 al 10 novembre 2025 a Shanghai. In questa occasione, la Presidente Barbara Terenzi ha portato un messaggio di saluto, presentando l’organizzazione e mettendo in evidenza il ruolo cruciale delle piccole e medie imprese, specialmente di fronte a sfide globali quali il cambiamento climatico, anche in vista della prossima partecipazione alla COP30 che si terrà a breve in Brasile.

c.s. World Union of Small and Medium Enterprises




